Chechito defiende a Marisol tras polémica con Leslie Shaw: "Se respeta la trayectoria"

El pleito entre Marisol y Leslie Shaw sigue generando comentarios y esta vez fue Chechito quien salió a pronunciarse. El joven cantante no dudó en respaldar a la 'Faraona de la Cumbia' y dejar en claro que la trayectoria de los artistas se tiene que respetar.

Chechito respalda a Marisol tras polémica con Leslie Shaw

En entrevista con "América Espectáculos", Chechito decidió tomar partido en la bronca mediática entre Leslie Shaw y Marisol. El artista defendió a la 'Faraona de la Cumbia' diciendo que lo más importante en el mundo de la música es mantener la humildad y valorar a quienes han abierto camino en la industria.

"Justamente como dicen algunos compañeros, que se respete la trayectoria si quiere mantenerse en la cumbia, que es donde le está yendo muy bien. En vez de ganarse amistades, está que hace todo lo contrario. Entonces qué mal. Pero bueno, es criterio de cada uno", señaló.

El cantante también recordó que es el público quien decide a quién apoyar. Además, cuestionó los comentarios de Leslie Shaw y recalcó que, sin importar la fama que tengas, siempre debe primar el respeto.

"El que tiene la última palabra es el público que es el que nos apoya. Si apoyan estos comentarios, este tipo de falta de respeto, pues bien, como te digo, cada uno tiene su público y eso se respeta. Sobre todo el respeto, creo yo, para todos. Seas conocido o no, seas popular, famoso o como le llamen ustedes, siempre el respeto está ante todo", agregó.

Chechito responde tras polémica con Leslie

Mientras tanto, Leslie Shaw no quiso dar tregua. Según contó Chechito, él intentó disculparse tras la polémica, pero la rubia no aceptó sus palabras.

"Me da igual, la verdad, me da igual. Yo estoy enfocado ahorita en mi trabajo, en lo mío. Vengo haciendo estos días muchas obras sociales y estoy enfocado en eso. De poder ayudar con lo poco que tengo a todo el público que me sigue y a todos en general", comentó.

Además, el cantante explicó que sus disculpas fueron sinceras tanto para el público como para la cantante. Señaló que, si Leslie decidió no tomarlas en cuenta, eso ya escapa de sus manos.

"Cumplí con pedirle disculpas al público. Número uno por todo el escándalo que se armó. A ella también, pedirle disculpas, pero si no quiere aceptar las buenas cosas, ya no me tengo que hacer un mundo", dijo.

La reportera de "América Espectáculos" le preguntó si llegó a grabar algún tema con Leslie Shaw. La respuesta de Chechito fue directa.

"Dijo: 'Menos mal que no grabaron nada'. ¿Nunca llegaron a completar ningún feat?", preguntó la periodista. "No, y mejor todavía porque no me hubiera gustado pasar lo que Marisol ahorita está pasando. Obviamente, conociéndola, la verdad es que no espero una reacción buena, así que creo que lejitos nada más estaría bien", sostuvo el joven cantante.

El respaldo de Chechito a Marisol llega en medio de un fuerte cruce de palabras que ha dividido opiniones en la farándula y en las redes. Para él, lo más importante es el respeto entre colegas y no generar más rivalidades en la cumbia. El artista dejó un mensaje claro sobre el respeto a Leslie Shaw y a todos los artistas de la escena.