'Prima' de Josimar anuncia acciones legales contra el salsero: "Tomaré medidas por difamarme"

Verónica González, conocida por ser presentada por Josimar como su 'prima', rompió su silencio luego de que el salsero se mostrara públicamente junto a María Fe Saldaña tras el reciente ampay en España. La joven venezolana criticó la actitud de ambos y anunció que iniciará acciones legales contra Josimar por difamación.

Verónica González anuncia acciones legales

En una reciente entrevista para Ponte en la Cola, Verónica González se pronunció sobre la actitud de Josimar y de María Fe Saldaña, luego de que el salsero compartiera un video con la joven tras el polémico ampay en España. La venezolana mostró sorpresa por la naturalidad con la que Saldaña negó retomar su relación con el cantante, mientras él parecía no afectado.

"Como lo dije anteriormente pienso que es una locura que ha sido descarado, pero también me sorprende mucho de ella que se expresó con tanta naturalidad que no iba a estar con él y ahora la veo como si nada. Me deja mucho que pensar", expresó González.

La joven además confirmó que iniciará acciones legales por difamación, luego de que Josimar insinuara que ella lo habría extorsionado. Según Verónica, estas acusaciones no solo la afectan personalmente, sino que también han generado amenazas hacia ella y su familia en Perú.

"A mí me afectó lo que él hizo de difamarme al decir que lo estaba extorsionando. Tomaré medidas legales por mi parte. Toda mi familia está en Perú y se ha enterado. Yo he recibido amenazas y me han dicho que diga que todo lo que he dicho ha sido por IA o falso, o si no habrá consecuencias. Puede ser gente cercana a él también", detalló.

'Prima' de Josimar canta sus verdades y expone audios de María Fe

Por otro lado el día de ayer, Verónica González, decidió hablar fuerte y claro en "Magaly TV La Firme". La venezolana aseguró que el reciente video del salsero con María Fe Saldaña habría sido armado.

"Lo veo que está como si nada con ella. Él está fresco, como que si nada pasó. Por eso pienso que todo ha sido planificado por él, porque utiliza a las personas para lograr objetivos. Por ejemplo, yo creo que me utilizó a mí para poder llegar a ella, porque muchos audios dice o para llamar la atención o por marketing para sacar una canción", arremetió

Audios que lo complican todo. Lo más impactante de la noche fueron los audios de María Fe Saldaña. En uno de ellos, la joven de 26 años se escucha harta de la relación con el salsero.

"No, ya él y yo no vamos a estar. O sea, si él venga y se arrodille y llore y me diga que no puedo salir del país, me llega. Ya no voy a estar con él porque hace tiempo yo también lo terminé y me fui de la casa, pero él me busca disque por sus hijos. Pero ya estoy cansada, es algo repetitivo en mi vida y tengo 26 años y no voy a seguir aguantando esto más", confesó María Fe.

De esta forma, con este nuevo capítulo del escándalo deja claro que la relación entre Josimar, Verónica González y María Fe Saldaña se encuentra en un punto crítico, mientras la venezolana prepara su defensa legal y expone públicamente lo que considera manipulaciones del salsero.