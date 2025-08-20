César Vega defiende a Suu Rabanal tras declaraciones de Suheyn Cipriani: "Siempre se ha comportado"

César Vega rompió su silencio en el programa 'Ponte en la Cola', ofreciendo disculpas públicas a Suheyn Cipriani, a su familia y a todas las personas que se sintieron afectadas por su conducta. Sin embargo, lo que llamó la atención fue el respaldo del salsero a Suu Rabanal, su expareja y madre de su hija, luego de que Cipriani la acusara de estar en su contra.

César Vega respalda a Suu Rabanal

Durante su intervención en el programa de espectáculos, César Vega fue consultado sobre las recientes declaraciones de Suheyn Cipriani, quien afirmó que Suu Rabanal la había insultado y hablado en su contra. El cantante evitó entrar en detalles y enfatizó que mantiene una buena comunicación con Rabanal por el bienestar de su hija.

"No puedo hablar de ese tema de hecho. Suu es una persona que siempre se ha comportado a la altura. Hemos tenido una buena comunicación por mi hija. Si en caso hay alguien que tenga la culpa en todo esto soy yo. El público conoce a Suu, saben cómo es ella, y ya lo dejo como un tema más de ellas", señaló Vega.

Hasta el momento, Suu Rabanal no se ha pronunciado sobre los señalamientos de Cipriani ni sobre la polémica que involucra a César Vega. La exintegrante de Son Tentación mantiene su enfoque en su vida personal y sus proyectos profesionales, lejos de cualquier controversia mediática.

Suheyn Cipriani desea recuperación a César Vega

Tras las disculpas públicas de César Vega y su confesión de que su conducta agresiva se debió al consumo de alcohol, Suheyn Cipriani se pronunció en sus redes sociales. La ex miss destacó que muchas de las situaciones difíciles ocurrieron cuando Vega estaba sobrio, pero expresó su deseo de que el cantante supere sus problemas de adicción.

"Muchas de las cosas que pasaron, él estaba sobrio, no estaba ebrio. Era su forma de ser. Yo lloraba muchísimo. Cuando una persona te hace mucho daño y tú logras salir de eso, ya no hay esa dependencia emocional. Ves las cosas claras y dices: '¿Cómo una persona me puede humillar tanto y hacerme sentir tan mal?'", explicó Cipriani.

A pesar de los conflictos pasados, Cipriani dejó claro que no desea continuar con el tema públicamente, respetando que César Vega es el padre de su hija. No obstante, reiteró su esperanza de que el cantante logre superar sus problemas y encaminar su vida:

"Espero que algún día sane y cambie", concluyó.

En conclusión, al parece con estas declaraciones, César Vega busca enmendar errores del pasado, mientras mantiene un mensaje de unidad y respeto hacia Suu Rabanal, dejando en claro que su prioridad sigue siendo el bienestar de su hija y que desea cerrar capítulos conflictivos de manera responsable.