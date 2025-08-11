Magaly Medina a Onelia Molina tras polémica de matrimonio con Mario Irivarren: "Creo que la están meciendo"

Onelia Molina volvió a la palestra tras su aparición en 'América Hoy', donde habló de su reciente reconciliación con Mario Irivarren. Este reencuentro generó diversas especulaciones, especialmente tras las declaraciones de Irivarren en 'Esto es Guerra', donde insinuó la posibilidad de matrimonio. Sin embargo, la conductora Magaly Medina no dudó en cuestionar públicamente a Onelia y sus justificativos.

Magaly Medina cuestiona postura de Onelia Molina

Durante la emisión de su programa "Magaly TV: La Firme", la popular 'Urraca' reaccionó con escepticismo ante las explicaciones de Onelia Molina, quien defendió la renuencia de Mario Irivarren a casarse argumentando que no cree en su religión. Magaly recordó que existe el matrimonio civil como una opción válida y criticó que pareciera que "la están meciendo".

"Hay matrimonio civil, no crees en dios o las leyes religiosas, te casas por la ley civil, es igual un casamiento. Lo que pasa es que creo que la están meciendo", señaló Medina.

Además, recordó la polémica que llevó a la ruptura entre Onelia y Mario, vinculada a la boda de Alejandra Baigorria. Magaly criticó la forma en que Onelia ahora elogia a Irivarren a pesar de sus actitudes cuestionables, especialmente la falta de respeto pública que Mario habría tenido hacia ella.

"Ella dice que él es cariñoso conmigo, pero claro, cuando puede le falta el respeto públicamente. Lo que pasó en la fiesta de Alejandra fue faltarle respeto en público. Después de todo lo que se supo, lo que él comentó a otra persona sobre lo que habían sentido al ver a su ex, todo eso ha sido una humillación tremenda para ella. Después de la relación violenta que tuvo con Chávarri, ¿para qué? Para ella Mario es su príncipe azul", apuntó la conductora.

¿Mario Irivarren y Ale Baigorria ya no son amigos?

Se sabe que Onelia Molina y Mario Irivarren terminaron su relación tras un incidente durante la boda de Alejandra Baigorria, donde la empresaria cuestionó a Irivarren sobre Vania Bludau, lo que habría detonando su ruptura.

En medio de los rumores sobre la reconciliación de Onelia y Mario, este fue visto dándose un beso con ella en "Esto es Guerra" el pasado 7 de agosto, confirmando así el acercamiento. En 'América Hoy', Onelia fue interrogada sobre si Mario seguía siendo amigo de Alejandra Baigorria. Su respuesta fue evasiva, delegando la pregunta a Mario, y enfatizando que el tema no afecta su relación.

"¿Mario Irivarren sigue siendo amigo de Alejandra Baigorria o ya no?", preguntó la conductora. Onelia respondió: "No sé, tendría que preguntarle a él". Ante la insistencia, dijo: "No es tema de conversación, no influye nada en nuestra relación, pero repito... deberían preguntárselo a él".

Con la reconciliación confirmada y la aparición pública de la pareja en televisión, la relación de Onelia Molina y Mario Irivarren sigue generando interés y debate en la opinión pública. Mientras tanto, Magaly Medina mantiene su postura crítica, recordando los episodios polémicos y advirtiendo sobre posibles engaños.