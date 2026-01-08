Precio del DÓLAR HOY, jueves 8 de enero: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El mercado cambiario peruano continúa mostrando calma en los primeros días de enero. El dólar mantiene un comportamiento estable, sin sobresaltos, una tendencia que se viene repitiendo desde el cierre de diciembre y que brinda previsibilidad a ciudadanos y empresas.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Para este jueves 8 de enero, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) informó que el dólar se cotiza en 3.359 soles para la compra y 3.368 soles para la venta, manteniéndose dentro del rango observado en los últimos días.

Este comportamiento no resulta sorpresivo. Desde finales de diciembre, el tipo de cambio ha mostrado variaciones mínimas, moviéndose apenas algunos centavos, sin registrar subidas o caídas bruscas en el mercado local.

Durante varios días consecutivos, incluidos fines de semana y feriados, el precio del dólar se repitió o tuvo ajustes muy leves. Esta continuidad ha reforzado la sensación de estabilidad en el mercado cambiario.

En el arranque de enero, el dólar ha seguido la misma línea. Aunque hubo pequeñas variaciones diarias, estas no marcaron una tendencia clara ni al alza ni a la baja, manteniendo un escenario controlado. Incluso en jornadas donde suele aumentar la demanda por pagos, viajes o compras, el tipo de cambio se mantuvo estable. Esto evidencia un equilibrio entre la oferta y la demanda de la moneda estadounidense.

Precio del dólar del 1 al 8 de enero. (SUNAT)

Analistas señalan que esta estabilidad responde a un mercado sin presiones fuertes. La demanda de dólares se ha mantenido moderada y no se han registrado factores internos que alteren el comportamiento del tipo de cambio.

A nivel internacional, el dólar tampoco ha mostrado movimientos significativos que impacten directamente en el mercado peruano. Este contexto externo ha contribuido a que el sol se mantenga firme frente a la divisa estadounidense.

Para las familias, un dólar estable resulta positivo. Permite planificar gastos, pagos y compromisos propios del inicio de año sin el temor de enfrentar incrementos repentinos en la cotización.

En el caso de las empresas, especialmente importadoras y exportadoras, la estabilidad cambiaria reduce la incertidumbre. Esto facilita la planificación financiera y la toma de decisiones en el corto plazo.

También se benefician quienes reciben remesas o perciben ingresos en dólares, ya que pueden anticipar el valor de sus conversiones sin sobresaltos que afecten su presupuesto mensual. Si bien el mercado cambiario siempre está expuesto a factores externos, el comportamiento observado desde finales de diciembre sugiere que el dólar seguirá moviéndose dentro de rangos controlados.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este jueves 8 de enero de 2026 tienes pensado comprar o vender dólares, lo mejor es revisar primero cómo está el tipo de cambio antes de hacer cualquier operación. Recuerda que el precio del dólar puede cambiar según el banco, la casa de cambio o la app que uses. Aunque la economía se mantiene estable, informarte bien te ayudará a no perder dinero y a aprovechar mejor tu plata.

Además, se recomienda consultar páginas oficiales del Estado antes de realizar cualquier transacción. No solo la SUNAT brinda esta información, también hay otras fuentes confiables donde puedes revisar el tipo de cambio actualizado:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En conclusión, el dólar en Perú mantiene una tendencia estable este jueves 8 de enero. La moneda estadounidense consolida un inicio de año marcado por la calma y la previsibilidad en el mercado cambiario.