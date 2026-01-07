Precio del DÓLAR HOY, 7 de enero: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El mercado cambiario peruano continúa mostrando calma en los primeros días de enero. El dólar mantiene una tendencia estable, sin movimientos bruscos, un comportamiento que se arrastra desde el cierre de diciembre y que viene marcando el inicio del nuevo año.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Para este miércoles 7 de enero, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) informó que el dólar se cotiza en 3.357 soles para la compra y 3.366 soles para la venta, confirmando que el tipo de cambio se mantiene dentro de un rango controlado.

Este escenario no sorprende. Desde finales de diciembre, el dólar ha registrado variaciones mínimas, moviéndose apenas algunos centavos arriba o abajo, sin una tendencia clara al alza ni a la baja en el mercado local.

Durante varios días consecutivos, incluidos fines de semana y feriados, el precio del dólar se repitió prácticamente sin cambios. Esta continuidad ha reforzado la sensación de estabilidad entre ciudadanos y agentes económicos.

En los primeros días de enero, el comportamiento ha sido similar. Aunque hubo leves ajustes diarios, estos no generaron impacto significativo en el mercado cambiario ni alteraron el equilibrio observado. Incluso en jornadas donde suele aumentar la demanda por pagos, viajes o compras, el tipo de cambio se mantuvo controlado. Esto evidencia un mercado con baja volatilidad en el arranque del año.

Precio del dólar del 1 al 7 de enero. (SUNAT)

Especialistas señalan que esta estabilidad responde a una demanda moderada de dólares y a una oferta suficiente en el mercado local. Además, no se han presentado factores económicos o políticos que generen incertidumbre.

A nivel internacional, la moneda estadounidense tampoco ha registrado movimientos fuertes que se reflejen directamente en el mercado peruano. Este contexto externo ha ayudado a sostener la calma cambiaria.

Para las familias, un dólar estable resulta favorable. Permite planificar gastos, pagos y compromisos propios del inicio de año sin el temor de enfrentar subidas repentinas en la cotización.

En el caso de las empresas, especialmente importadoras y exportadoras, la estabilidad del tipo de cambio reduce la incertidumbre. Esto facilita la planificación financiera y la toma de decisiones a corto plazo.

También se benefician quienes reciben remesas o perciben ingresos en dólares, ya que pueden anticipar el valor de sus conversiones sin sobresaltos que afecten su presupuesto. Si bien el mercado cambiario siempre está expuesto a factores externos, el comportamiento observado desde finales de diciembre sugiere que el dólar seguirá moviéndose dentro de márgenes controlados.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este miércoles 7 de enero de 2026 vas a comprar o vender dólares, lo más recomendable es revisar primero el tipo de cambio antes de hacer cualquier operación. Recuerda que el precio del dólar puede cambiar dependiendo del banco, la casa de cambio o la aplicación que uses. Aunque la economía se mantiene estable, estar bien informado te ayuda a no perder dinero y a sacarle mejor provecho a tu plata.

Además, se sugiere consultar páginas oficiales del Estado antes de realizar cualquier transacción. Aparte de la SUNAT, existen otras fuentes confiables donde puedes revisar el tipo de cambio actualizado:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En conclusión, el dólar en Perú mantiene una tendencia estable este miércoles 7 de enero. La moneda estadunidense consolida un inicio de año marcado por la calma y la previsibilidad en el mercado cambiario.