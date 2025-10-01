RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Precio del DÓLAR HOY, 1 de octubre: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

La divisa estadounidense arrancó el mes con una ligera caída en su cotización, confirmando la calma que predomina en el tipo de cambio peruano.

Precio del dólar hoy, 1 de octubre.
Precio del dólar hoy, 1 de octubre. (Composición Karibeña)
01/10/2025

El dólar comenzó el mes de octubre mostrando un retroceso en su cotización, lo que refleja nuevamente la estabilidad que caracteriza al tipo de cambio en el país. Esta tendencia se ha mantenido en los últimos días, con movimientos pequeños que no alteran el equilibrio general del mercado.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el precio de compra del dólar para este miércoles 1 de octubre se ubica en S/ 3.464, mientras que el de venta alcanza los S/ 3.476. Estos valores marcan una ligera baja respecto al cierre de setiembre.

Precio del dólar del 1 de octubre. (SUNAT)
Un comportamiento estable en los últimos días. En la recta final de setiembre, el dólar mostró precios similares, manteniéndose alrededor de los S/ 3.49 en la compra y S/ 3.50 en la venta. Incluso el martes 30 cerró con una leve caída, tendencia que ahora se profundiza ligeramente al iniciar el nuevo mes.

Este panorama confirma que el tipo de cambio se mantiene dentro de un rango estable. Los pequeños descensos no representan un cambio brusco ni generan preocupación entre inversionistas y usuarios que realizan operaciones en moneda extranjera.

Factores que respaldan la estabilidad. El Banco Central de Reserva (BCR) ha seguido interviniendo de manera puntual en el mercado cambiario para evitar fluctuaciones fuertes. A ello se suma la fortaleza de las reservas internacionales y el desempeño de las exportaciones peruanas, que respaldan la confianza en el sol.

Expertos en economía señalan que este escenario beneficia a distintos sectores, en especial a las familias con créditos en dólares, que no ven incrementos repentinos en sus cuotas, y a las empresas que dependen de importaciones, ya que pueden planificar con mayor previsión.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este miércoles 1 de octubre de 2025 piensas comprar o vender dólares, lo más recomendable es que revises bien el tipo de cambio antes de hacer cualquier movimiento. Recuerda que el precio puede variar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que uses. Aunque la economía está estable, es clave estar informado para no perder dinero y aprovechar mejor tu plata.

También es aconsejable revisar páginas oficiales del Estado antes de hacer cualquier transacción. Además de la SUNAT, estas son otras fuentes confiables donde puedes consultar el tipo de cambio:

En resumen, el dólar inició octubre con una cotización de S/ 3.464 para la compra y S/ 3.476 para la venta, de acuerdo con la SUNAT. Aunque se trata de una leve baja frente a la jornada anterior, el mercado cambiario sigue mostrando una estabilidad que genera confianza y seguridad en la economía nacional.

