Precio del DÓLAR HOY, lunes 29 de setiembre: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El mercado cambiario peruano arranca la última semana del mes sin sobresaltos, reflejando la misma calma que ha marcado todo septiembre. La cotización del dólar se mantiene en niveles estables, ofreciendo seguridad para las operaciones de empresas y ciudadanos.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Según datos de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el precio de compra del dólar es de S/ 3.494, mientras que el de venta se ubica en S/ 3.502. Estas cifras reafirman la tendencia de estabilidad que se observa desde inicios de mes, a pesar de la volatilidad en otros mercados de la región.

Un tipo de cambio sin sobresaltos. Durante las últimas semanas, el billete verde ha mostrado solo variaciones mínimas. Analistas económicos coinciden en que el sol peruano se mantiene firme gracias a la política monetaria del Banco Central de Reserva (BCR) y a un flujo constante de exportaciones, que alimentan las reservas internacionales.

Precio del dólar del 1 al 29 de setiembre. (SUNAT)

La consistencia de estas cifras permite que importadores, exportadores y familias con deudas en dólares puedan planificar sus operaciones con confianza. El diferencial entre los precios de compra y venta sigue siendo reducido, indicador de una competencia saludable entre bancos y casas de cambio.

Contexto económico. En el panorama internacional, la expectativa por las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos no ha tenido un impacto significativo en el mercado peruano. La economía local mantiene fundamentos sólidos, lo que refuerza la estabilidad del tipo de cambio.

Especialistas señalan que este escenario favorece a los consumidores, ya que evita incrementos en los precios de productos importados y da mayor previsibilidad a quienes viajan o realizan transacciones en la divisa estadounidense.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este lunes 29 de setiembre de 2025 piensas comprar o vender dólares, es mejor que primero revises bien el tipo de cambio antes de hacer cualquier operación. Recuerda que el precio puede variar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que uses. Aunque la economía sigue estable, siempre es importante estar bien informado para no perder dinero y aprovechar mejor tu plata.

Además, se recomienda consultar páginas oficiales del Estado antes de realizar cualquier transacción. Aparte de la SUNAT, estas son otras fuentes confiables donde puedes ver el tipo de cambio del día:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En resumen, el dólar en Perú se mantiene estable este lunes 29 de setiembre, con una cotización de S/ 3.494 para la compra y S/ 3.502 para la venta, de acuerdo con la SUNAT. Esta estabilidad brinda tranquilidad a empresas, inversionistas y ciudadanos, confirmando que el mercado cambiario continúa en una fase de calma que se extiende desde el inicio de septiembre.