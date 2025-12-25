"Chorrillos no era así": Cúmulo de basura está a punto de cubrir caseta de Serenazgo

Navidad entre desperdicios. Los vecinos de Chorrillos despertaron este 25 de diciembre con un panorama desolador, cúmulos de basura en diversas avenidas, calles y parques del distrito. Los desechos alcanzan casi los dos metros de altura y emanan olores nauseabundos.

Cúmulos de basura en Chorrillos

Pese a ser una fecha de celebración, los vecinos de Chorrillos amanecieron rodeados de grandes cúmulos de basura en pleno 25 de diciembre. Los ciudadanos lamentan que el distrito luzca irreconocible debido a la acumulación de desechos que inundan los espacios públicos.

La situación más crítica se registró en el Parque San Pedro, donde la inacción municipal ha permitido que el cúmulo de basura esté a punto de cubrir por completo una caseta de Serenazgo. Según el reporte de Exitosa, la acumulación de desechos alcanza casi los dos metros de altura.

Lo más preocupante es que este punto crítico se encuentra apenas a una cuadra del Malecón de Chorrillos, zona de alto tránsito, especialmente durante los feriados, por la cercanía a las playas. Esta situación ha generado un foco infeccioso en plena zona turística.

El olor en la zona ha sido catalogado como "nauseabundo" producto de la descomposición de restos de comida, mezclados con cajas de juguetes, botellas de plástico, cartones y cuadernos. Este escenario representa un riesgo para la salud ambiental y pública de los residentes y turistas que visitan el litoral chorrillano durante esta Navidad.

Vecinos de Chorrillos indignados

Ante esta situación, los vecinos de Chorrillos expresaron su frustración por el desempeño de la actual administración municipal. Asimismo, cuestionaron la ausencia de adornos navideños en los espacios públicos del distrito.

"Chorrillos no era así; era un distrito muy limpio y ordenado, y ahora está irreconocible", lamentó una vecina.

Para otro ciudadano, el problema radica en una aparente falta de pago al personal de limpieza o mala gestión de los horarios de recojo durante las fiestas. "El alcalde tiene la culpa aquí. No trabajan como alcaldes anteriores que trabajaban día y noche; ahora no hay trabajadores", denunció un vecino.

Asimismo, el reporte indica que esta situación se replica en varios sectores del distrito. Hasta el momento, la Municipalidad de Chorrillos no ha emitido un comunicado oficial explicando el retraso en el recojo de estos residuos sólidos.

En resumen, el cúmulo de basura está a punto de cubrir una caseta de Serenazgo en el parque San Pedro de Chorrillos. La falta de un plan de contingencia para este feriado navideño ha dejado a los vecinos expuestos a cerros de desechos que impiden el disfrute de los espacios públicos.