Revelan imágenes de Adrián Villar en restaurante horas antes del atropello de Lizeth Marzano (VIDEO)

El caso que ha conmocionado al país sigue sumando nuevas revelaciones. El programa "Magaly TV La Firme" difundió imágenes inéditas que muestran lo que hizo Adrián Villar antes del atropello que terminó con la vida de la deportista Lizeth Marzano. Las cámaras de seguridad registraron su presencia en un restaurante junto a su entonces pareja, la influencer Francesca Montenegro, y dos adultos mayores.

Difunden imágenes de Adrián Villar en restaurante antes del atropello

La investigación por la muerte de la deportista Lizeth Marzano sigue generando impacto, luego de que se difundieran imágenes de seguridad que muestran a Adrián Villar en un restaurante horas antes del trágico atropello en San Isidro. El material fue presentado en "Magaly TV La Firme" y ya forma parte de las indagaciones del caso.

Las cámaras registraron al joven ingresando al restaurante Tanta junto a su entonces pareja, la influencer Francesca Montenegro, y dos adultos mayores. Las imágenes muestran que estuvieron en el local desde las 7:42 de la noche hasta las 10:13 p.m., es decir, poco antes de que ocurriera el fatal accidente que conmocionó al país.

La difusión de estos videos ha causado fuerte reacción en la opinión pública, ya que permiten reconstruir qué ocurrió en las horas previas al atropello. Según lo expuesto en el programa, el equipo periodístico accedió al material que luego fue entregado a las autoridades para apoyar con la investigación.

"Nosotros hemos conseguido gracias a nuestro equipo de investigación lo que pasó horas antes del atropello, entre las 7:42 de la noche y las 10:13 en que Adrián Villar y su enamorada, porque era su enamorada hasta ese momento oficialmente por lo menos, Francesca Montenegro, la influencer, y un par de adultos mayores ingresan, ahí está, ingresan al tanta de San Isidro", dijo Magaly.

En las imágenes se observa que el grupo se encontraba tranquilo, conversando, tomándose fotos y grabando su comida. Incluso, se aprecia que uno de los adultos mayores le entrega un billete de 50 soles al joven durante la cena, mientras todos permanecían sentados en la mesa.

"Parecen estar, parece que estuvieran solos en la mesa y no con un par de señores con los que están, digamos, cenando, ¿no? Eh, ahí están tomando lo que aparentemente es una limonada de hierbaluisa", detalló Magaly.

Salida del restaurante y lo que pasó después

De acuerdo con la cronología revelada, el grupo salió del restaurante a las 10:13 p.m. y, aparentemente, se dirigieron hacia el edificio donde vive la influencer. Luego de ese recorrido, el registro del vehículo se pierde y más tarde se produce el atropello que terminó con la vida de Lizeth Marzano cerca de las 11:30 de la noche.

"Y de ahí es que salen a las 10:13 de la noche y aparentemente, no lo tenemos confirmado, el carro, el auto se dirige hacia eh la casa de los eucaliptos donde vive la influencer", explicó la conductora de "Magaly TV La Firme".

Mientras tanto, se conoció que las imágenes del restaurante fueron puestas a disposición de la policía para colaborar con las diligencias. Esto permitirá a los peritos analizar los movimientos previos y reconstruir la ruta seguida antes del accidente.

"La mejor gestión fue que ellos (los reporteros) solicitaron a (la gerencia de) Tanta", dijo el abogado de Lizeth Marzano. "No se lo podía dar a un civil, pero sí lo puso a disposición de las autoridades", señaló Magaly.

En paralelo, también se reveló que Lizeth Marzano había tenido una rutina normal antes de la tragedia. La joven asistió a su clase de saxofón hasta aproximadamente las 9:30 de la noche y luego salió a correr por San Isidro, manteniendo su disciplina deportiva sin imaginar lo que ocurriría minutos después.

En conclusión, la difusión de imágenes de Adrián Villar en el restaurante horas antes de atropellar a Lizeth Marzano ha generado presión pública. Los videos permiten entender mejor las horas previas al atropello y ahora forman parte clave de la investigación. Mientras las autoridades continúan con las diligencias, la familia de Lizeth Marzano y la ciudadanía esperan que el caso no quede impune.