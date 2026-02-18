José María Balcázar es el nuevo presidente del Perú tras la censura de José Jerí

Tras la destitución de José Jerí, el Congreso ha realizado hoy la votación para elegir a su sucesor. Luego de varias horas, el congresista José María Balcázar de Perú Libre asumirá el cargo como el nuevo presidente del Perú.

José María Balcázar es el nuevo presidente del Perú

El Pleno de Congreso llevó a cabo la primera votación entre los candidatos María del Carmen Alva, Héctor Acuña, Edgar Raimundo y José María Balcázar, como el presidente del Congreso de la República, quien por consecuencia asumirá la encargatura de la Presidencia de la República del Perú.

Es así como en la primera vuelta ninguno llegó a los 59 votos requeridos y tuvieron que realizar una segunda vuelta. En la segunda vuelta solo estarán participando los dos candidatos que tuvieron más votos en la primera, María del Carmen Alva y José María Balcázar.

Después de un breve descanso, realizaron las votaciones donde el congresista de Perú Libre salió ganador. Es así como José María Balcázar es el nuevo titular de la Mesa Directiva con 60 votos, y por consecuencia, asumirá el cargo en la Presidencia de la República. Este cargo que asumirá el congresista será hasta el 28 de julio de 2026.

Congreso censura al presidente interino José Jerí

José Jerí asumió la jefatura del Estado en octubre pasado, luego de la destitución de Dina Boluarte (2022-2025). Sin embargo, su mandato se interrumpió apenas cuatro meses después, en medio de investigaciones y una creciente presión política que debilitó su respaldo en el Legislativo.

Con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, el Congreso aprobó la censura del mandatario a pocas semanas de las elecciones. Antes de la votación final, el Pleno decidió omitir el debate con 84 votos a favor, 3 en contra y una abstención. De esa manera, los legisladores pasaron directamente a la votación que definió su salida.

En solo cuatro meses, el presidente interino pasó de asumir el cargo tras una destitución a enfrentar su propia salida por decisión del Congreso. Ahora, el Parlamento eligió a su sucesor en un escenario electoral complejo.

De esta manera, el Congreso ya hizo su votación y el congresista José María Balcázar de Perú Libre salió ganador con 60 votos, dejando a María del Carmen Alva en segundo lugar, para convertirse en presidente del Congreso de la República. Por consecuente, asumirá el cargo del presidente del Perú hasta el 28 de julio de 2026 donde ingresará el nuevo sucesor luego de las elecciones presidenciales.