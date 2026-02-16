Diealis sorprende al cantar "Sin Testigos" junto a Orquesta Candela en pleno show: "Lo di todo"

El streamer Diealis vivió un momento inesperado al subirse al escenario junto a la Orquesta Candela y cantar el tema "Sin Testigos" durante un concierto en el Círculo Militar de Jesús María. Su participación llamó la atención del público y rápidamente se volvió viral en redes por su energía, sus pasos de baile y su emoción en vivo.

De streamer a cantante de cumbia por una noche

El streamer Diealis sorprendió al público al convertirse en parte del show de la Orquesta Candela, donde no solo bailó, sino que también se animó a cantar el popular tema "Sin Testigos". Su aparición fue especial, sobre todo porque todo el proceso lo compartió con sus seguidores mientras se preparaba para el espectáculo.

Antes de salir al escenario, Diealis subió al bus de la orquesta y recibió su terno turquesa y un polo para lucir igual que los músicos. Mientras esperaban su turno, se tomó fotos con los fans, conversó con el equipo y hasta practicó la coreografía junto a Víctor Yaipén, quien le enseñó los pasos del tema que interpretarían esa noche. Ya en pleno concierto, el cantante lo presentó ante el público.

"Es una canción que hemos hecho con el gran Elvis Crespo. Lo nuevo de Orquesta Candela. Se llama "Sin Testigos", estamos en tendencia y nos va a acompañar aquí en el escenario bailado nuestro amigo Diealis. Por favor, Diealis ven para acá", anunció el líder de la agrupación.

Al subir al escenario, el streamer agradeció la oportunidad y confesó sus nervios frente a todos los asistentes. Se dirigió al público con emoción.

"Muchas gracias a toda la gente de Jesús María. La verdad estoy bien nervioso pero acá estamos, por el 14 de febrero, a pasarla bien, porque somos Orquesta Candela presente. ¿Cómo dice?", expresó mientras animaba el ambiente.

Cuando empezó a sonar "Sin Testigos", Diealis cantó algunas partes del tema, pero también se dedicó a bailar y aplaudir al ritmo de la música. Aunque sus pasos no estaban totalmente coordinados, su actitud divertida conectó con el público, que celebró su participación y grabó el momento.

Así reaccionó tras vivir la experiencia en vivo

Luego de su presentación, el streamer se mostró feliz y sorprendido por lo vivido en el escenario junto a la orquesta. Incluso se soltó más durante el show, se quitó el polo y siguió bailando con el terno turquesa, quedándose una canción más disfrutando con el grupo y el público.

Tras bajar del escenario, Diealis habló sobre lo que sintió al cantar cumbia en vivo y compartir con una agrupación tan reconocida. Señaló que desea practicar para llegar al nivel de Orquesta Candela.

@ameg_pe 14.02.26 | Diealis cuenta cómo fue la experiencia de cantar en escenario con Orquesta Candela. Fuente: Kick de Diealis ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

"Nada, increíble, me gustó mucho, la verdad que unos capos, como te digo. He estado en personaje, pero la verdad, cantar, bailar, divertir es increíble. Me encanta. Quiero poder practicar para poder llegar a ese nivel, pero me encanta. Lo di todo, a mi manera", comentó emocionado.

En conclusión, la participación de Diealis junto a la Orquesta Candela dejó claro que el mundo del streaming y la música pueden unirse en un mismo escenario. Aunque fue su primera vez cantando en vivo con una orquesta de cumbia, el streamer se ganó al público con su carisma, sus ganas de divertirse y su entrega en el show.