Pamela Franco manda indirecta a Pamela López tras audios de su amiga: "Hay que tener la cola corta"

Se han filtrado unos audios donde la amiga íntima de Pamela López, que la acompañó durante muchos años antes y después de Christian Cueva, la delataría sobre su vida nocturna. Ahora, Pamela Franco no perdió la oportunidad de mandar tremendo dardo.

¿Pamela Franco mando mensaje a Pamela López?

En medio de las recientes revelaciones de la amiga de Pamela López conversando con Christian Cueva, Pamela Franco ha estado tranquila trabajando y compartió un mensaje que muchos creen que se trataría para la ex del 'Aladino'. Como se recuerda, la influencer señaló que siempre fue una mujer abnegada y nunca se metió en una relación, pero su amiga íntima la habría delatado.

Ante esto, la cantante de cumbia compartió una fuerte frase en sus redes sociales, donde haría referencia a Pamela López. Así mismo, también acompañó la frase con la canción 'Camuflaje'.

"Para tener la lengua larga hay que tener la cola corta, saludos a la gente culera que come santos y ca** diablos", dice el mensaje que compartió, y la letra de la canción decía: "Ella me dijo que su nombre era Susana que era sana, que no fumaba, y a mí me dijo que nombre era Mariana, qué le encantaba y conmigo se arrebataba".

Historia de Pamela Franco

¿Amiga confirmó relación de López con Tenchy?

El programa 'Amor y Fuego' compartió unos audios que se viralizaron por las redes sociales donde se escucha una conversación que sería de Christian Cueva con la amiga de Pamela López, Selene Cucat. Esta señora conoció a la 'KittyPam' desde antes de su relación con el pelotero y ha estado con ella aún tras su separación tras escándalo.

Ahora, Selene Cucat se habría peleado con la influencer por diversas razones y habría tenido comunicación con el 'Aladino'. Es así como ahora, ha salido a la luz una conversación donde ella la delata sobre su pasado con Tenchy Ugaz.

Hasta el mismo Tenchy sale hablar que 'no, es mi amiga' por favor", dice Cueva, y la amiga responde: "Eso es mentira (entonces pues Selena) y eso sabemos quienes la conocemos porque yo también le he dicho 'Pamela no te hagas y no hables cosas que no son porque anteriormente tú has tenido vida antes de Christian, sabemos cómo ha sido, sabemos que nos hemos chupado todo Lima, todo Trujillo porque hemos salido".

De esta manera, Pamela López habría quedado expuesta tras la revelación de su amiga íntima en una conversación con Christian Cueva. Ahora, Pamela Franco estaría mandando sus mensajes como indirecta para la influencer.