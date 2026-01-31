¡Tragedia! Conocido influencer fue hallado sin vida tras cumplir peligroso reto viral en un río

Una tragedia que ha conmocionado a las redes sociales. Un conocido influencer de 30 años fue hallado sin vida luego de desaparecer tras intentar cumplir un reto viral en el peligroso río Cauca. El joven se lanzó al agua mientras grababa un video para sus redes, sin imaginar que ese acto terminaría en una fatal desgracia.

Influencer Ángel Montoya fue encontrado sin vida tras reto viral

El influencer Ángel Montoya, de 30 años, fue hallado sin vida luego de desaparecer tras intentar cumplir un reto viral en el peligroso río Cauca. El joven se lanzó al agua mientras grababa un video para sus seguidores, sin imaginar que ese acto terminaría en un desenlace fatal.

El caso ha generado gran impacto en plataformas digitales, donde el video del momento se viralizó rápidamente y despertó preocupación entre usuarios, familiares y autoridades. Tras cuatro días de búsqueda, el cuerpo fue encontrado en el Valle del Cauca, confirmando lo que muchos temían.

Antes de desaparecer, Ángel Montoya grabó un clip que hoy recorre internet como una dura advertencia. El pasado 27 de enero, el influencer se lanzó desde el puente General Santander, en Tuluá, mientras la corriente del río bajaba con fuerza. En el video también se observa que Montoya tenía dificultad para mover uno de sus brazos, lo que complicó su intento por nadar hacia la orilla.

"Estamos aquí en Amazonas, en Perú y nos vamos a tirar, mi hermano", dijo, aparentemente exagerando. Justo antes de caer, el influencer grita: "hasta la vista", frase que hoy estremece a miles. En medio del esfuerzo, se le escucha decir que estaba "cansado", mientras luchaba contra el caudal del río.

La persona que lo acompañaba y grababa la escena no ocultó su nerviosismo. En la grabación se escucha decir una frase que evidencia el peligro del momento.

"Hermano, se va a ir, se lo va a llevar la corriente", comentó la persona que grababa al influencer Ángel Montoya.

La búsqueda que terminó en tragedia

Luego de la desaparición, los familiares del influencer alertaron de inmediato a las autoridades. Equipos de rescate iniciaron la búsqueda, pero las condiciones del río dificultaron cualquier maniobra. Las fuertes lluvias y el alto nivel del agua impidieron un rastreo rápido. Desde la Secretaría de Gestión del Riesgo del Valle explicaron que el rescate no pudo realizarse de inmediato debido al peligro.

"El río venía con bastante caudal y una corriente muy fuerte. Se observa cómo el joven es arrastrado hasta perderse de vista", señalaron.

Finalmente, el 30 de enero, trabajadores que extraían arena en el río encontraron el cuerpo aguas abajo, en inmediaciones de los municipios de Bolívar y Bugalagrande. Ellos dieron aviso a los bomberos, quienes realizaron el levantamiento correspondiente.

Tras el trágico hallazgo, las autoridades hicieron un llamado urgente a no imitar este tipo de retos extremos que circulan en redes sociales. Recordaron que la temporada de lluvias afecta a más de 25 municipios del Valle del Cauca y que los ríos presentan corrientes impredecibles. Desde los organismos de rescate fueron claros al advertir el riesgo.

"Estamos en temporada de lluvias, con cerca de 25 municipios afectados por crecientes súbitas y avenidas torrenciales. La vida es el don más preciado y no debe ponerse en riesgo", señaló Francisco Tenorio, secretario de Gestión del Riesgo del Valle. Insistieron en que ningún video ni desafío digital vale más que la seguridad personal.

En conclusión, la muerte de Ángel Montoya ha generado conmoción y reflexión en redes sociales. Lo que empezó como un reto viral terminó en una tragedia que hoy enluta a su familia y seguidores. Este caso deja una dura lección sobre los peligros de exponerse a situaciones extremas solo por grabar contenido, recordando que la fama en redes nunca debe costar la vida.