¡Terrible! Novio se desploma en plena boda y pierde la vida: la desgarradora reacción de la novia

Lo que debía ser una celebración de amor en Egipto terminó convertido en un episodio trágico que ha dado la vuelta al mundo. El pasado 27 de septiembre, un novio identificado como Ashraf Abu Hakam falleció de manera repentina en plena pista de baile, mientras disfrutaba del día más importante de su vida.

La boda se desarrollaba con normalidad, marcada por un ambiente festivo y alegre. Los invitados acompañaban a los recién casados en la danza tradicional Saidi, cuando de pronto el destino dio un giro inesperado. El novio, sonriente y con bastón en mano como parte del ritual, empezó a dar señales de malestar.

Novio fallece de un infarto en plena boda

Abu Hakam había incluido a un invitado en la coreografía y decidió apartarse unos pasos hacia un extremo de la pista. Fue entonces cuando comenzó a llevarse la mano al pecho, mostrando dificultad para respirar y una visible lucha por mantenerse en calma. El instante se tornó angustiante para todos los presentes.

Pese a su esfuerzo por seguir de pie, la realidad fue más dura. El joven terminó desplomándose frente a familiares, amigos y, sobre todo, frente a su esposa, quien quedó en estado de shock. En segundos, la música se detuvo y la celebración se transformó en un escenario de desesperación colectiva.

Los invitados corrieron a prestarle auxilio mientras se solicitaba apoyo médico de urgencia. El hombre fue trasladado de inmediato a un hospital cercano, donde los especialistas hicieron todo lo posible por atenderlo. Sin embargo, al llegar, lo único que pudieron confirmar fue su fallecimiento. El diagnóstico oficial indicó un infarto fulminante.

Novio tenía problemas cardiacos

Posteriormente se conoció que Abu Hakam padecía antecedentes de problemas cardiacos, una condición que terminó marcando un desenlace fatal justo en su boda. La noticia no tardó en difundirse, generando impacto no solo en Egipto, sino también en diferentes países gracias a la circulación del video en redes sociales.

Las imágenes del trágico momento se viralizaron con rapidez y desataron una ola de mensajes de dolor. Muchos usuarios expresaron su preocupación por el estado emocional de la esposa, que presenció la pérdida en lo que debía ser un día inolvidable por motivos felices. La historia se ha convertido en símbolo de lo impredecible de la vida.

Es así que, el fallecimiento del novio Ashraf Abu Hakam en el día de su boda dejó en shock a todos los presentes y conmocionó a miles en redes sociales. La tragedia, captada en video, refleja cómo la vida puede cambiar en segundos, incluso en momentos de mayor felicidad.