Esposa de exproductor de Maju Mantilla relata agresión de Gustavo Salcedo: "Me miró desafiante"

La farándula peruana sigue impactada por el ataque que sufrió Christian Rodríguez, exproductor de "Arriba mi Gente", a manos de Gustavo Salcedo, aún esposo de Maju Mantilla. Ahora, María Eugenia Vázquez, esposa del productor, habló por primera vez y reveló detalles del alarmante momento que vivió junto a su familia.

Esposa de productor sobre agresión de Gustavo Salcedo

María Eugenia Vázquez, esposa del productor de TV Christian Rodríguez, rompió su silencio y reveló detalles de la agresión que sufrió su pareja a manos de Gustavo Salcedo, aún esposo de Maju Mantilla. El ataque ocurrió la mañana del viernes 26 de septiembre en plena vía pública de San Isidro.

Choque y ataque en cuestión de segundos. María Eugenia relató que todo empezó cuando salían del estudio jurídico Raúl Canelo junto a su hijo menor. Apenas subieron a su camioneta, sintieron un golpe en el costado izquierdo.

"Le dije: '¿Qué le pasa?' Me miró de una manera muy desafiante", contó. Al bajar del vehículo, vio que el agresor era Gustavo Salcedo.

Según su versión, Salcedo descendió de su camioneta sin mediar palabra y se lanzó directo contra Christian. Lo más impactante es que el hijo menor de Christian habría presenciado cada segundo de la agresión.

"Se fue directo a atacar y agredir a mi pareja con puños y patadas. Lo derriba en la berma, rompiéndole la cabeza", narró la esposa del productor. "Una persona del estudio jurídico me ayudó a bajar al niño para ponerlo a salvo", explicó María Eugenia.

El menor no sufrió heridas físicas. Sin embargo, la abogada de la familia confirmó que "sí tiene una afectación psicológica" por haber visto la violencia de cerca. Tras el ataque, Christian Rodríguez fue trasladado de emergencia a la Clínica Ricardo Palma. Presentaba heridas en la cabeza y contusiones en varias partes del cuerpo.

Desde el centro médico, el propio productor identificó a su agresor: "He reconocido a la persona, se llama Gustavo Salcedo", declaró.

Testigos contaron que, después de la agresión, Salcedo subió a su camioneta y huyó del lugar mientras el personal del estudio jurídico asistía a la familia. Horas más tarde en conversación con el programa de Magaly Medina, Gustavo habría confirmado la agresión.

Antecedentes preocupantes

El equipo legal de Christian reveló en "Magaly TV La Firme" que este no sería el primer episodio de violencia. La abogada Gabriela Navarro aseguró que la familia ya había recibido amenazas y que incluso les dejaron una corona fúnebre como advertencia.

"No es la primera vez, él lo sabe", señaló la defensora. La conductora Magaly Medina también contó que tiempo atrás conversó con Salcedo. "Él me dijo que tuvo una pelea con Christian en el malecón, pero nunca habló de otros ataques", comentó la periodista.

Investigación en marcha. La denuncia fue presentada en la comisaría de San Isidro y ahora el caso está en manos de la fiscalía. Salcedo podría enfrentar cargos por agresión y marcaje, delitos que, según abogados, pueden significar varios años de cárcel.

En conclusión, mientras Christian Rodríguez se recupera de las lesiones, su esposa exige justicia. La farándula peruana sigue atenta al proceso legal, que podría convertirse en uno de los juicios más mediáticos del año.