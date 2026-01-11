Felipe Chávez hizo su debut con el Bayern Múnich en la goleada ante Wolsfburgo en la Bundesliga: ¿Cómo le fue?

Felipe Chávez sigue dando pasos firmes en su carrera al debutar oficialmente con el primer equipo del Bayern Múnich en la goleada 8-1 ante el Wolfsburgo por la Bundesliga. El volante ofensivo de raíces peruanas llegó a este hito tras brillar en un amistoso ante el Red Bull Salzburgo, donde marcó un gol y dio una asistencia

Felipe Chávez debuta oficialmente con el Bayern Múnich

El debut oficial de Felipe Chávez se dio en el Allianz Arena, en el compromiso en el que el Bayern Múnich recibió al Wolfsburgo por la decimosexta jornada del campeonato alemán. A los 82 minutos, el técnico Vincent Kompany decidió darle ingreso al mediocampista, quien reemplazó a Michael Olise y recibió una ovación por parte de los aficionados presentes en el estadio.

El joven futbolista sumó así sus primeros minutos oficiales en la Bundesliga, consolidando el proceso de adaptación que viene atravesando desde las divisiones menores del club. Su participación, aunque breve, simbolizó la confianza del comando técnico en su proyección y talento.

Con el triunfo ante Wolfsburgo, el Bayern Múnich alcanzó los 44 puntos y se mantiene como líder absoluto del torneo, mientras que su rival quedó relegado a la decimocuarta posición con 15 unidades. En ese contexto de solidez colectiva, la aparición de Chávez refuerza la idea de renovación progresiva dentro del club.

Felipe Chávez y su lugar en la historia peruana del Bayern

Con su debut, Felipe Chávez se convirtió oficialmente en el tercer futbolista peruano en jugar con el primer equipo del Bayern Múnich. Antes de él, dos nombres dejaron una huella profunda en la institución bávara.

El primero es Claudio Pizarro, considerado el peruano más emblemático en la historia del club. El "Bombardero de los Andes" debutó en 2001 y, en dos etapas distintas, se consolidó como uno de los máximos goleadores extranjeros del Bayern. Durante su paso, levantó múltiples títulos de Bundesliga y fue parte del plantel que conquistó la UEFA Champions League en 2013.

Otro referente es Paolo Guerrero, quien debutó con el primer equipo en 2004 tras formarse en la reserva bajo la dirección de Felix Magath. El "Depredador" disputó dos temporadas con el club antes de continuar su carrera en el Hamburgo, dejando una imagen de delantero potente y técnico que luego confirmaría en otras ligas.

Ahora, Felipe Chávez completa este selecto tridente. Integrante de la Selección Peruana Sub-20, el mediocampista venía destacando en las categorías U17 y U19 del Bayern, hasta que finalmente dio el salto al profesionalismo el 11 de enero de 2026, una fecha que ya quedó marcada en su carrera.

En conclusión, el debut de Felipe Chávez con el Bayern Múnich va más allá de un logro personal, al reafirmar el talento peruano en la élite del fútbol. Su presencia en la Bundesliga alimenta la ilusión de un recambio generacional para la selección y marca el inicio de su camino en uno de los clubes más grandes del mundo.