Tula Rodríguez estalla en redes tras falsa noticia sobre fallecimiento de su hija: "No hay que tener corazón"

Tula Rodríguez vivió un fin de semana difícil mientras acompañaba a su hija Valentina Carmona en una intervención quirúrgica. En medio de esa situación, comenzó a circular en redes sociales una noticia falsa que aseguraba la supuesta muerte de la menor. La presentadora reaccionó de inmediato y utilizó su cuenta de Instagram para expresar su indignación.

Tula Rodríguez arremete contra páginas que difundieron falsa noticia

Al enterarse de que en redes sociales circulaban publicaciones que afirmaban la muerte de su hija, Tula Rodríguez decidió pronunciarse públicamente. A través de sus historias de Instagram, la actriz de la serie Los Otros Concha cuestionó duramente a quienes elaboran este tipo de contenidos.

La presentadora lamentó que algunas páginas publiquen información falsa solo para atraer visualizaciones, sin considerar el daño emocional que pueden causar a las familias involucradas.

"Por vender una noticia, matar a alguien. Qué feo, de verdad, no hay que tener corazón, no hay tener alma, hay que ser una mierd...", expresó visiblemente indignada.

Rodríguez también señaló que la difusión de la noticia ocurrió en una fecha simbólica, lo que aumentó su malestar. Según explicó, el contenido comenzó a circular el mismo día en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, lo que consideró aún más inapropiado.

"Hoy es el día de la mujer mira tú y lanzan ese tipo de noticias. Yo lo cancelo en nombre de Cristo, Jesús que eso suceda, mis ojos no verán partir a mi hija porque nadie lo merece y una situación como esa, solo de ponerla en una noticia, de verdad, es para que le baje a cualquiera el día", comentó.

La conductora concluyó su mensaje señalando que las páginas responsables de difundir información falsa deberían enfrentar denuncias y sanciones.

"Ese tipo de páginas deberían ser denunciadas y no debería permitirse, es un asco de verdad", afirmó.

Hija de Tula Rodríguez agradece mensajes tras cirugía

Tras la intervención, Valentina decidió pronunciarse públicamente y enviar un mensaje de gratitud a todas las personas que se preocuparon por su salud. La adolescente explicó que recibió numerosas muestras de cariño durante las horas que permaneció en sala de operaciones.

"Hola a todos. Quiero darles las gracias por sus tan lindos mensajes, buenos deseos y oraciones. Mi mamá me contó que muchas personas la acompañaron con sus comentarios mientras yo estaba en sala de operación", escribió.

Aunque evitó profundizar en los detalles médicos de la intervención, la joven aseguró que atraviesa el proceso de recuperación con optimismo. En su publicación también expresó su deseo de mejorar pronto y continuar con su rutina habitual.

"Gracias de corazón por tanto cariño. Estoy en proceso de recuperación y espero que pase todo pronto. Que Dios los bendiga siempre", añadió.

El mensaje generó múltiples reacciones entre los seguidores de la familia, quienes dejaron nuevos comentarios de apoyo y celebraron que la intervención haya concluido satisfactoriamente.

El episodio vivido por Tula Rodríguez refleja los riesgos de la desinformación en redes sociales, sobre todo en temas sensibles como la salud. Mientras la conductora denunció la difusión de noticias falsas sobre su hija, Valentina se enfocó en agradecer el apoyo recibido durante su recuperación.