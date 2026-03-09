Suheyn Cipriani: Revelan presuntas irregularidades en certificado para trabajar en el Congreso

La modelo e influencer Suheyn Cipriani volvió a estar en el centro del debate público tras revelarse detalles sobre su paso por el Congreso del Perú. Una investigación periodística cuestiona los documentos que presentó para ser contratada como personal de confianza durante la gestión de Eduardo Salhuana, entonces presidente del Parlamento.

Dudas sobre la experiencia laboral presentada

De acuerdo con el informe, el 3 de abril de 2025 Salhuana solicitó la incorporación de Cipriani a su despacho. La influencer, conocida por su presencia en redes y por participar en certámenes como Miss Perú, presentó un certificado laboral para acreditar experiencia administrativa. Sin embargo, el documento que sustentaba su trayectoria ha generado cuestionamientos.

Según una investigación de El Comercio, el reglamento del Congreso exige que quienes ocupen ciertos cargos administrativos acrediten al menos dos años de experiencia laboral. Para cumplir con ese requisito, Suheyn Cipriani presentó un certificado que indicaba que trabajó durante tres años como administradora en la empresa TYC Brasil S.A.C.

El documento, firmado el 1 de agosto de 2024 por Kenny Douglas Núñez Butrón, indicaba que la influencer se desempeñó como administradora entre noviembre de 2020 y febrero de 2024. Con ese respaldo, su contratación se concretó apenas 24 horas después de presentada la documentación.

Posteriormente, Cipriani fue designada como auxiliar bajo la modalidad de personal de confianza, en el área vinculada a finanzas, con una remuneración mensual de 4.500 soles.

No obstante, la investigación también reveló que la modelo había acudido previamente al despacho del entonces presidente del Congreso antes de su contratación. Los registros de visitas muestran que ingresó a la oficina de Eduardo Salhuana el 23 de agosto y el 18 de octubre de 2024.

Consultado sobre el caso, Salhuana aseguró no recordar el proceso de contratación ni tener una relación cercana con la influencer. "Tendría que preguntar a la que fue jefe de gabinete para ver cuáles fueron las motivaciones. Tal vez de vista pero no me acuerdo", declaró.

Sin embargo, el informe señala que fue el propio Salhuana quien autorizó su incorporación bajo la modalidad de "personal de confianza adicional". Por su parte, Suheyn Cipriani no brindó declaraciones cuando fue consultada sobre el tema.

Cabe recordar que la propia influencer había mencionado públicamente su trabajo en el Congreso durante una entrevista en el pódcast La Manada. En esa conversación explicó las funciones que desempeñaba dentro del área social de la institución.

"Lo que pasa es que yo estudio psicología, ya está un poco avanzada mi carrera y yo trabajaba para Presidencia del Congreso, recepcionaba los casos sociales y los atendía a través del Comité de Damas, que estaba conformado por las esposas y las hermanas de los congresistas. Me encargaba de toda la logística. Es que tú ves una actividad social y piensas que es fácil, pero atrás hay toda una logística", describió en ese momento.

Usuarios cuestionan su currículum en redes sociales

Tras la difusión del reportaje, el tema se trasladó rápidamente a las redes sociales. En la plataforma X (antes Twitter), una usuaria identificada como Kate Mendoza publicó imágenes del supuesto currículum vitae que Cipriani habría presentado para acceder al cargo.

En la publicación, la internauta señaló que el documento presentaría errores ortográficos y cuestionó que, pese a esas observaciones, la influencer haya sido contratada. "Pero los horrores ortográficos de Suheyn Cipriani para entrar a trabajar con Salhuana en el Congreso, escribió Mendoza al compartir el material.

Las imágenes generaron un intenso debate entre los usuarios, quienes discutieron sobre los requisitos profesionales exigidos para ocupar puestos en el Congreso y la transparencia en los procesos de contratación dentro de la institución.

Pero los horrores ortográficos de Suheyn Cipriani para entrar a trabajar con Salhuana en el Congreso. Y con documento trucho 🥑🥑🥑🥑🥑🥑



— Kate J. Mendoza (@KateJMendo6626) March 8, 2026

La contratación de Suheyn Cipriani en el Congreso continúa generando interrogantes tras la publicación de la investigación. Mientras el caso se discute en medios y redes sociales, las dudas se centran en la verificación de la experiencia laboral presentada y en los procedimientos que permitieron su incorporación al despacho de la Presidencia del Parlamento.