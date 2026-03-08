'AFHS' regresa para su temporada 2026: ¿A qué hora y cuándo es el estreno?

La serie peruana Al Fondo Hay Sitio, uno de los íconos más populares de la televisión nacional, anunció la fecha de estreno de su décima tercera temporada durante la noche del viernes 6 de marzo. La noticia generó gran expectativa entre los seguidores de la historia, quienes esperan descubrir qué ocurrirá con los destinos de sus personajes más emblemáticos.

¿Cuándo es el estreno de la nueva temporada?

Un clip difundido en las principales plataformas digitales confirmó que Al Fondo Hay Sitio regresará a la pantalla el miércoles 18 de marzo a las 21:00 horas . La popular serie ocupará el horario estelar de América Televisión, justo después de Esto Es Guerra Desafío 14. La expectativa entre los seguidores creció rápidamente tras la viralización del avance, donde muchos destacaron la clásica mezcla de drama y comedia que caracteriza a las familias Gonzáles y Montalbán.

AFHS regresa pronto para el estreno de su nueva temporada.

Bajo el lema "Más juntos y revueltos", la nueva temporada promete giros inesperados, romances, misterios y nuevos enfrentamientos. Además, los adelantos dejan varias interrogantes abiertas, como el secreto que guarda Don Gilberto, el pasado de Francesca Maldini y la investigación en torno a la muerte de Miguel Ignacio.

En el avance de la nueva temporada de Al Fondo Hay Sitio se muestra un intenso enfrentamiento entre Miguel Ignacio de las Casas, interpretado por Sergio Galliani, y Francesca Maldini, personaje de Yvonne Frayssinet. La escena adelanta un momento cargado de tensión entre ambos personajes.

Lo nuevo de 'AFHS'

En esta nueva etapa, el suspenso estará marcado por el asesinato de Miguel Ignacio de las Casas y el misterio que rodea a su responsable. Este hecho dará inicio a un nuevo capítulo en la trama y promete provocar un giro en la vida de los vecinos de Las Nuevas Lomas, dentro del ya conocido universo de la exitosa serie.

El reciente avance de Al Fondo Hay Sitio causó sorpresa entre los seguidores de la serie al revelar el regreso de Cayetana Bogani, personaje interpretado por Alessandra Denegri, quien vuelve a la historia después de casi una década alejada de la pantalla.

Su aparición en la promoción oficial desató una ola de comentarios en redes sociales y abrió paso a diversas teorías entre los fanáticos sobre el rumbo que podría tomar la trama en esta nueva temporada.

