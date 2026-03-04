Magaly Medina quedó sorprendida con el nuevo look de Maju Mantilla: "¿Por qué se disfrazó de payasa?"

La promoción del nuevo proyecto digital de Maju Mantilla provocó una inesperada reacción de Magaly Medina. En la última emisión de Magaly TV: La Firme, la periodista criticó sin reservas la renovada imagen con la que la exreina presenta su espacio "La sustancia de Maju".

Magaly reacciona al radical cambio de look

La polémica comenzó cuando el programa mostró un adelanto del material promocional del nuevo proyecto. En el video, Maju aparece con un maquillaje más intenso que el habitual: labios rojos marcados y ojos con delineado dramático. Esta imagen contrasta con el estilo sobrio y discreto que mantuvo durante años en televisión.

La reacción de Magaly fue inmediata. "Creo que también va a conducir un programa con la Ethel. Ay, Dios, las dos moscas muertas se unieron", comentó en tono irónico, aludiendo a la posibilidad de que Mantilla comparta pantalla con la hija de Gisela Valcárcel.

Sin embargo, la conductora no se quedó en el comentario sarcástico. También cuestionó el trabajo del equipo detrás del nuevo estilo visual. "Pero miren eso, ¿qué maquilladora le hizo ese daño?", expresó con incredulidad. Para Medina, el cambio resulta exagerado y poco coherente con la imagen que Mantilla construyó ante el público durante años.

"¿De pronto nos la quiso convertir de la mosquita muerta que siempre fue ella, de la mujer que vendió una imagen de modosita, de santa, de 'yo no mato una mosca', a vampiresa?", lanzó sin filtros.

Incluso comparó el maquillaje con un estilo más propio de una salida nocturna que de un programa digital.

"¿Por qué se disfrazó de payasa? Porque con esos labios rojos y esos ojos maquillados así, más parecía que se iba a ir a jironear que para tener un programa de televisión o algo", afirmó. A su juicio, el intento de proyectar una imagen empoderada no logra el efecto esperado: "Si nos quería vender una imagen de empoderada, creo que equivocó de plano el maquillaje".

Dudas sobre "La sustancia de Maju"

El cuestionamiento no se limitó a lo estético. En el adelanto difundido, Mantilla explica el concepto de su espacio: "La sustancia de Maju es ese espacio donde dejamos de susurrar verdades incómodas, donde lo que pesa se dice, donde no somos perfectas", se escucha en la promoción. Tras oír esas palabras, Magaly respondió con escepticismo.

Mira, 'La sustancia de Maju'. ¿Y cuál es la sustancia de Maju?", preguntó.

La periodista recordó la controversia mediática que rodeó la vida personal de la exmiss en los últimos meses, cuando circularon audios vinculados a su esposo, Gustavo Salcedo.

"La modosita que aparecía en un programa de televisión vendiéndose como una santa paloma, o aquella que es, según su marido, la que salía con su productor cuando su marido no se daba cuenta", comentó en tono crítico.

Finalmente, Medina insistió en que el proyecto carece de credibilidad si realmente pretende promover conversaciones sinceras.

"¿Cuál es la sustancia real? Hablemos con franqueza. Si vamos a hablar con franqueza, hablemos pues", sostuvo. Finalmente, fue aún más contundente: "Yo a Maju no le creo ni lo que reza". Y agregó: "Esto para mí es pura actuación y más bien deberían ponerla a actuar. De repente así alguien le puede creer algo".

La promoción de "La sustancia de Maju" no pasó desapercibida y abrió un nuevo capítulo en la tensa relación mediática entre ambas figuras. Mientras Maju Mantilla apuesta por una imagen renovada y un discurso más frontal, Magaly Medina pone en duda la autenticidad de esa transformación.