Magaly Medina arremete contra Laura Spoya por su accidente: "No eres heroína de nada, la libraste"

Magaly Medina volvió a encender la polémica en la farándula peruana al lanzar duras críticas contra Laura Spoya. La conductora de espectáculos cuestionó que la exreina de belleza muestre sus cicatrices del accidente en televisión y redes sociales, asegurando que no se trata de una historia heroica. Durante su programa, la 'Urraca' dejó clara su postura sobre el choque que tuvo la también conductora.

Magaly critica cómo Laura Spoya habla de su accidente

Magaly Medina señaló que Laura Spoya estaría intentando generar empatía del público mostrando las marcas que le dejó el choque. La periodista recordó que el accidente ocurrió después de una fiesta que habría terminado de madrugada.

"Y ahora ella lo único que le sirve su accidente es para tratar de ganar la benevolencia y la conmiseración del público y, por supuesto, para lucir todas sus cicatrices como si fueran una heroína de una gran batalla, como si eso fueran heridas de guerra. Y no lo son. Son heridas causadas por un accidente después de una juerga", comentó en "Magaly TV La Firme".

La conductora también cuestionó que Spoya exponga su recuperación en televisión. Insinuó que Laura que estaría intentando convertir un hecho grave en una especie de vitrina mediática.

"Se va a su programa y ahí se luce de esta manera, como quien dice, 'Ay, miren, esta faja terapéutica de titanio es el último grito de la moda. ¿O sea que ahora manejar en un estado en el que no estás consciente y que te puedes llevar de golpe a un ser humano, un animal, una pared, puedes acabar con tu vida, es un motivo de el último grito de la moda?", señaló.

La 'Urraca' también criticó lo que considera un doble discurso de la exmodelo. Cuestionó que intente ganar simpatía del público tras el accidente.

"No eres heroína de nada, Laura Spoya. La salvaste y la libraste. Porque en este país hay gente así suertuda, como pueden pensar muchos, la gente que tiene contactos, la gente que llama... Dice: 'El morbo amarillista' , pero quien luce su espalda con estas heridas es ella y lo hace a través de sus redes sociales. Entonces, no tengas un doble discurso si no quieres ser cuestionada", afirmó.

Compara el caso con el de Adrián Villar

Magaly también habló sobre lo grave que pudo ser el accidente. Recordó que la historia pudo terminar en tragedia y comparó la situación con el caso de Lizeth Marzano, quien perdió la vida tras el atropello de Adrián Villar.

"Ella pudo estar en el lugar de Adrián Villar si es que se hubiera cruzado con alguien esa madrugada", expresó la periodista, señalando que muchas personas salen a trabajar o regresan a casa a esa hora.

Para Medina, el tema debió manejarse con más prudencia. Incluso señaló que la situación debería invitar a reflexionar.

"Su irresponsabilidad debería mantenerla calladita y avergonzada y haber pedido disculpas al público por su mal comportamiento. Y ya no debería ni siquiera hablar del asunto porque esta se libró", sostuvo.

En conclusión, Magaly Medina criticó a Laura Spoya por el accidente que tuvo y sus declaraciones en TV y redes sociales. Lo cierto es que la polémica ya se instaló en la farándula y sigue generando debate en redes y programas de espectáculos.