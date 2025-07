¿Doble discurso? Juan Ichazo no estaría con una mamá soltera, pese a que él sí tiene hijos: "Me muero"

Juan Ichazo, pareja de Macarena Vélez, causó revuelo al soltar una confesión inesperada durante su paso por el programa "América Hoy". Aunque él mismo es papá, dijo abiertamente que no podría estar con una mujer que tenga hijos. La declaración dejó a todos con la boca abierta, incluyendo a su novia y a las conductoras del programa.

Juan Ichazo dice que no podría estar con una mujer con hijos

Juan Ichazo, actual pareja de Macarena Vélez, sorprendió en "América Hoy" al asegurar que no podría estar con una mujer que tenga hijos, aunque él mismo es papá. Esto generó risas, incomodidad y mucha polémica.

Todo ocurrió cuando estaban conversando sobre los inicios de su relación con Macarena. La ex chica reality contó que al principio fue complicado salir con él por el hecho de que tenía hijos, ya que para ella eso era una "red flag".

Ante esto, Ethel Pozo no se quedó callada y mencionó que sucede lo mismo con mujeres y hombres, que les cuesta aceptar una pareja con hijos. Su respuesta fue directa y sin filtros.

"No, yo me muero. Yo me muero. No, no podría. No podría, me muero", soltó Ichazo, causando la sorpresa de todos en el set. "Pero Maca sí pudo contigo", dijo Ethel. "Bueno...", mencionó Juan señalándose.

La reacción fue inmediata. Macarena lo miró entre risas y le dio un "manazo" en el brazo, mientras Ethel y Juan también reían, aunque el tema iba tomando peso. La psicóloga invitada al programa le preguntó si de verdad no podría estar con alguien que ya tenga hijos, y él reafirmó su postura.

"Sí, yo no creo que podría. O sea, no es lo que buscaría", dijo el influencer. "No sé, porque me da pereza. No, no me gustaría. No, no es algo que buscaría", mencionó.

Estas declaraciones generaron sorpresa entre los presentes, sobre todo porque, como recordaron todos, Macarena lo aceptó tal y como es, con hijos incluidos.

Ethel lo puso contra las cuerdas: "Pero si Macarena te ha aceptado a ti con hijos", le recordó. Juan solo atinó a responder: "Yo sé, bueno... Es mi elección, pero bueno".

Macarena Vélez lo defiende

A pesar de todo, Macarena intentó justificarlo, asegurando que ella también pensaba igual, pero que el amor la hizo cambiar de opinión.

"Yo decía un rotundo no, no, no, no. Ya he estado con pareja con hija y dije no, ya no más, ya nunca más. Y realmente luego empecé a conocer a Juan, di una oportunidad y eso", aseguró.

Con estas palabras, Macarena Vélez dejó en claro que para ella el amor pesó más que sus ideas iniciales, mientras que el comentario de Juan Ichazo ha encendido el debate en redes sociales, pues él exigiría algo que no está dispuesto a ofrecer. ¿Doble discurso?