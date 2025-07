¿Le falta dinero? Juan Ichazo revela que busca divorcio con Johana Cubillas: "Está un poquito caro"

Hace unos meses, Macarena Vélez y Juan Ichazo fueron captados juntos en una fiesta, especulándose de una relación amorosa. Tiempo después se confirmó y ahora, el argentino sorprendió al confirmar que ya va iniciar su proceso de divorcio con su ex, Johana Cubillas.

En el programa de 'Ponte en la cola' aparecieron como invitados especiales Juan Ichazo y Macarena Vélez, para contar más sobre su relación amorosa. Sin embargo, el argentino no pudo esquivar la pregunta sobre su pasado compromiso y sorprendió con su respuesta sobre el divorcio con la 'Nena Cubillas'.

Como ya lo mencionaron, la pareja viene conviviendo desde el inicio de su noviazgo prácticamente. Por ello, los conductores Micheille Soifer y Ricardo Rondón no dudaron en pedirles armar una escena de pedida de mano.

Macarena Vélez le siguió la corriente, pero no llegó a aceptar la propuesta en la escena realizada en el set. Además, el conductor de TV no dudó en mandar su 'chiquita' durante este simulación de pedida de mano en matrimonio.

"No sé qué hacer", dice inicialmente Maca , pero Ricardo Rondón agrega: "Primero divórciate (Juan Ichazo)". Entonces, la ex chica reality sentencia: "Sí, pero cuando lo resuelvas, conversamos".

Durante la emisión del mismo programa, se compartieron declaraciones de Johana Cubillas, expareja de Ichazo, quien aclaró que su vínculo con Macarena Vélez es cordial y que no hubo una traición en su matrimonio.

"Yo salgo porque es mi parque, a veces vienen ellos, están ahí y no tengo problema para conversar. Macarena no se metió en mi matrimonio, no es la amante ni la tercera en discordia", sostuvo Johana, desmintiendo cualquier versión de infidelidad.

Por su parte, Macarena fue consultada sobre este tema y confirmó que ambas mujeres mantienen una buena relación por el bienestar de los hijos que Ichazo tuvo con Johana.

"Yo nunca me quise referir a ella porque no nos conocíamos. Pasó el tiempo, ella me escribió, nos conocimos y siento que nos caemos bien. Es recíproco y es por el bien de los hijos", señaló la ex chica reality.