Abogada de Pamela López le manda mensaje a Christian Cueva tras nueva polémica: "Quiero tender puentes"

Christian Cueva y Pamela López vuelven a estar en el centro de la polémica luego de que la influencer afirmara que el futbolista habría intentado comunicarse con su actual pareja, Paul Michael, a través de un amigo. Ante esto, el jugador respondió negando categóricamente las acusaciones, generando una nueva tensión en la relación. Ahora, Rosario Sasieta, abogada de Pamela, ha decidido intervenir para tender puentes.

Rosario Sasieta busca acercamiento con Cueva

En entrevista con el programa "Ponte en la Cola", Rosario Sasieta explicó que su intención es lograr una conciliación con Christian Cueva, especialmente por el bienestar de los hijos de la pareja. La abogada señaló que ya se comunicó con el futbolista para establecer un diálogo y resolver temas pendientes como la pensión alimenticia y el régimen de visitas.

"Yo quisiera decirte algo, Christian, quisiera que sepas que particularmente quien habla quiere escucharte. Si tú quieres ir con varios abogados, correcto, pero quiero escuchar de ti qué es lo que quieres con el régimen de visitas, cómo podemos ver lo de la pensión y llegar a un acuerdo porque así no se puede seguir", indicó Sasieta.

Asimismo, la abogada detalló que Pamela aún no había conversado con ella directamente por temas legales urgentes, pero enfatizó la importancia de resolver la situación de la pensión de los hijos.

"Yo no he conversado con ella porque he estado haciendo otros temas legales, tengo que conversar con ella porque hay que estar en el lugar a la hora que pasa, más con los temas de extorsiones que ha tenido. Pero creo que Christian está por la buena onda. Mi intención es por los niños y Christian necesitamos la pensión alimenticia para los niños", añadió.

Cueva nieva haber llamado a Paul Michael

Por medio de sus redes sociales, Christian Cueva no dudó en responder de manera inmediata a las acusaciones que Pamela López tras afirmar que él habría intentado comunicarse con Paul Michael. El futbolista que actualmente radica en Ecuador dejó en claro que nunca habría hecho esas acciones y tomaría medidas legales contra lo declarado por su expareja.

"A la opinión pública debo indicar que niego tajantemente las afirmaciones vertidas por la señora Pamela López en el programa de 'Amor y Fuego', por ello tomaré las acciones legales respectivas", expresó a través de sus redes sociales con un comunicado.

El estado de Christian Cueva fue compartido por el usuario Jose Pastord y en los comentarios, se puede observar como algunos de los seguidores dan su apoyo al futbolista.

El conflicto entre Cueva y Pamela López evidencia que la relación continúa marcada por desconfianzas y acusaciones cruzadas. La intervención de Rosario Sasieta busca poner orden y priorizar el bienestar de los hijos, mientras que el futbolista se mantiene firme en negar cualquier irregularidad.