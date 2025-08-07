¡De película! Adolescente de 14 años desaparecido en Surco fue hallado en Ecuador y regresó al Perú

¡Buenas noticias! El adolescente Jhon Mikhael C. M., de 14 años, que fue reportado como desaparecido en Surco, ya está de regreso en el Perú. El menor fue ubicado en un hospital de Ecuador y traído de vuelta por el cónsul peruano, quien lo entregó a las autoridades en la frontera de Tumbes.

Menor desaparecido en Surco fue hallado en Ecuador y está en Perú

Después de varios días de angustia, el adolescente Jhon Mikhael C. M., de 14 años, ya está sano y salvo en Perú. El menor, que había sido reportado como desaparecido en el distrito limeño de Surco, fue ubicado en un hospital de Ecuador y ya se encuentra bajo la protección de las autoridades peruanas.

El menor fue entregado por el cónsul de Perú en Ecuador en el Centro Binacional de Atención Fronteriza (CEBAF) de Tumbes, cerca de las 7 de la noche del miércoles 6 de agosto. A su llegada, fue llevado a medicina legal para que le realicen un chequeo físico y psicológico completo.

Lo sacaron sin permiso. Lo más preocupante del caso es que Jhon Mikhael fue sacado del país presuntamente por su padre, John Correa Arango, sin el consentimiento de la madre. Según las autoridades, el papá habría usado documentación irregular para sacar al menor del Perú.

Aunque el padre fue detenido en Ecuador, luego fue liberado. Hasta el momento no se ha confirmado si los documentos fueron tramitados en Perú o en el extranjero, pero se sabe que no tenía autorización de la madre para viajar con el menor.

La madre, Melissa Márquez, se conmovió al saber que su hijo estaba con vida. Ella confirmó que lo encontraron gracias a un médico ecuatoriano que lo reconoció tras ver su rostro en las noticias peruanas.

"Ya sé donde está mi hijo. No puedo creer cómo pudo llegar hasta la mitad de Ecuador, sé que el papá está detenido porque ha entrado con documentos ilegales. Imagínense. Está en el hospital básico del cantón Colta", declaró Melissa en diálogo con la prensa.

Está protegido en Tumbes

Mientras su madre viaja a Tumbes para reencontrarse con él, el menor se encuentra bajo cuidado de la Unidad de Protección Especial del Ministerio de la Mujer. Personal especializado lo acompaña para brindarle apoyo emocional.

"Un trabajo eficiente y coordinado de la Policía del Perú y la Policía de Ecuador permitió ubicar y poner a buen recaudo a menor de 14 años reportado como desaparecido. El joven se encontraba en la localidad de Chimborazo y será recibido por las autoridades peruanas en las próximas horas", se lee en la publicación del Ministerio del Interior.

Un trabajo eficiente y coordinado de la @PoliciaPeru y @PoliciaEcuador permitió ubicar y poner a buen recaudo a menor de 14 años reportado como desaparecido. El joven se encontraba en la localidad de Chimborazo y será recibido por las autoridades peruanas en las próximas horas. pic.twitter.com/lQUEWTyjsK — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) August 7, 2025

El caso sigue siendo investigado por la policía y se activaron alertas por el uso de documentos falsos para sacar menores del país. Mientras tanto, la buena noticia es que Jhon Mikhael está de vuelta y a salvo.