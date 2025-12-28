Samahara Lobatón llama 'marido' a Bryan Torres durante una conversación ¿Regresaron?

Hace una semanas atrás, Samahara Lobatón y Bryan Torres anunciaron el fin de su relación amorosa en medio de toda una polémica. Aunque ahora parece indicar que se habrían reconciliado, ya que la joven influencer se refirió al cantante de salsa como su 'marido'.

¿Volvió con Bryan Torres?

Durante una conversación entre Samahara Lobatón y la influencer Ángela Alor, estuvieron comentando que sus exparejas tuvieron una novia en común. Es así como la hija de Melissa Klug sorprende a sus seguidores al hablar de su expareja Bryan Torres, cómo su 'marido' creando así rumores sobre una posible reconciliación.

"Saben que nuestros maridos han estado con la misma persona", expresó la joven causando un gran asombro entre los seguidores.

En otro momento de la transmisión en vivo, Ángela Alor no dudó en comentar sobre el cantante de salsa que se separó de Samahara, elogiándolo con varias palabras causando más asombro en la conversación.

"Igual Bryan que a pesar de todo, de sus errores que yo jamás voy a justificar, en los años que lo conozco, porque igual puede faltar mucho por madurar, Bryan ha sido contigo lo que no ha sido con nadie", le dijo a Samahara.

Sobre Samahara Lobatón

La joven Samahara Lobatón es una reconocida influencer que llamó la atención de la farándula por ser la hija de Melissa Klug. Cuando era muy joven también tuvo una relación complicada con el padre de su primera hija, que la llevó a estar en muchos titulares. Luego, inició un romance con el cantante Bryan Torres, con quien tuvo dos hijos.

Hace unas semanas, la hija de Abel Lobatón reveló su separación del padre de sus últimos hijos, Bryan Torres. Aunque no especificaron en su momento, todo habría sido por infidelidad del parte del artista. Aunque él lo negó y señaló que fue su decisión irse porque la influencer tuvo una mala actitud con su hija mayor de él.

A pesar de todo, la joven se ha mantenido fuerte en su rol de madre de tres niños y se encuentra trabajando para seguir teniendo ingresos para sus pequeños por medio de sus redes sociales, donde promociona distintas marcas de empresas y emprendedores.

De esta manera, Samahara Lobatón anunció el fin de su relación con Bryan Torres hace varias semanas, pero ahora todo parece indicar que habrían retomado su amor nuevamente. Esto a causa de que la influencer llamó 'marido' al cantante de salsa mientras conversaba en una transmisión en vivo.