RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¿Se reconciliaron?

Samahara Lobatón llama 'marido' a Bryan Torres durante una conversación ¿Regresaron?

A través de una transmisión en vivo, Samahara Lobatón sorprendió a sus seguidores al referirse a Bryan Torres como su 'marido' avivando los rumores de reconciliación.

Samahara Lobatón llama 'marido' a Bryan Torres durante una conversación
Samahara Lobatón llama 'marido' a Bryan Torres durante una conversación (Composición Karibeña)
28/12/2025

Hace una semanas atrás, Samahara Lobatón y Bryan Torres anunciaron el fin de su relación amorosa en medio de toda una polémica. Aunque ahora parece indicar que se habrían reconciliado, ya que la joven influencer se refirió al cantante de salsa como su 'marido'. 

¿Volvió con Bryan Torres?

Durante una conversación entre Samahara Lobatón y la influencer Ángela Alor, estuvieron comentando que sus exparejas tuvieron una novia en común. Es así como la hija de Melissa Klug sorprende a sus seguidores al hablar de su expareja Bryan Torres, cómo su 'marido' creando así rumores sobre una posible reconciliación. 

"Saben que nuestros maridos han estado con la misma persona", expresó la joven causando un gran asombro entre los seguidores. 

En otro momento de la transmisión en vivo, Ángela Alor no dudó en comentar sobre el cantante de salsa que se separó de Samahara, elogiándolo con varias palabras causando más asombro en la conversación. 

"Igual Bryan que a pesar de todo, de sus errores que yo jamás voy a justificar, en los años que lo conozco, porque igual puede faltar mucho por madurar, Bryan ha sido contigo lo que no ha sido con nadie", le dijo a Samahara.

Samantha Batallanos fue vista de compras con un misterioso galán ¿Un nuevo amor?
Lee también

Samantha Batallanos fue vista de compras con un misterioso galán ¿Un nuevo amor?

@lamana._ AY DIOOOS #silvanaplasencia #marytoysusalson #samaharalobaton #chisme #humor ♬ sonido original - 🤍LA MANA🤍

Sobre Samahara Lobatón

La joven Samahara Lobatón es una reconocida influencer que llamó la atención de la farándula por ser la hija de Melissa Klug. Cuando era muy joven también tuvo una relación complicada con el padre de su primera hija, que la llevó a estar en muchos titulares. Luego, inició un romance con el cantante Bryan Torres, con quien tuvo dos hijos. 

Hace unas semanas, la hija de Abel Lobatón reveló su separación del padre de sus últimos hijos, Bryan Torres. Aunque no especificaron en su momento, todo habría sido por infidelidad del parte del artista. Aunque él lo negó y señaló que fue su decisión irse porque la influencer tuvo una mala actitud con su hija mayor de él. 

Tilsa Lozano gana premio a 'Ruptura del año', pero le regala a Laura Spoya: "Para que lo pongas en tu cuarto"
Lee también

Tilsa Lozano gana premio a 'Ruptura del año', pero le regala a Laura Spoya: "Para que lo pongas en tu cuarto"

A pesar de todo, la joven se ha mantenido fuerte en su rol de madre de tres niños y se encuentra trabajando para seguir teniendo ingresos para sus pequeños por medio de sus redes sociales, donde promociona distintas marcas de empresas y emprendedores. 

De esta manera, Samahara Lobatón anunció el fin de su relación con Bryan Torres hace varias semanas, pero ahora todo parece indicar que habrían retomado su amor nuevamente. Esto a causa de que la influencer llamó 'marido' al cantante de salsa mientras conversaba en una transmisión en vivo. 

Temas relacionados Bryan Torres marido reconciliación Samahara Lobaton

Siga leyendo

Lo Más leído

¡La cumbia de luto! Fallece Dennys Quevedo, líder y compositor de Zafiro Sensual

Imitadora de Michael Jackson ganó la gran final de "Yo Soy" y se emociona: "Gracias por creer en mí"

Magaly amenaza con abandonar ATV por entrevista de Andrea con Cueva: "Estoy muy molesta"

¡Todo se acabó! Alejandra Baigorria anuncia el fin de su matrimonio con Said Palao

Pamela López descubrió infidelidad de Paul Michael y anunció el fin de su romance

últimas noticias
Karibeña