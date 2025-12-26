RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Melissa Klug celebró Navidad con Jesús Barco y avivan rumores de reconciliación: "El amor trasciende el tiempo"

Melissa Klug compartió imágenes de la celebración navideña junto a Jesús Barco y su hija Cayetana, lo que volvió a encender los rumores de una posible reconciliación.

Melissa Klug celebra Navidad en familia junto a Jesús Barco y sus hijos.
26/12/2025

Melissa Klug y Jesús Barco volvieron a llamar la atención, esta vez lejos de conflictos y rumores. Tras semanas de especulaciones sobre un posible distanciamiento, la pareja celebró la Navidad en un ambiente familiar junto a su hija Cayetana, dejando claro que en estas fechas la prioridad fue la unión y el bienestar de su familia.

Melissa Klug y Jesús Barco celebran la Navidad en familia

A través de su cuenta oficial de Instagram, Melissa Klug compartió una serie de fotografías que rápidamente generaron reacciones entre sus seguidores. En las imágenes se aprecia a Jesús Barco compartiendo con su pequeña hija Cayetana. La empresaria acompañó las postales con un extenso y emotivo mensaje cargado de reflexión, fe y amor.

"Feliz Navidad para todos ustedes. Que Dios los bendiga, los cubra con su amor y llene sus hogares de paz, salud y esperanza mis mejores deseos para todos. El amor trasciende el tiempo y el cielo. Siempre con nosotros. Mis ángeles. No están físicamente, pero viven en cada recuerdo, en cada sonrisa y en el amor que nos mantiene unidos como familia", escribió Klug.

En las imágenes también se pudo ver a Jeremy y Adriano, los hijos que Melissa Klug tuvo con Jefferson Farfán, así como a sus hijas Melissa Lobatón y Gianella Marquina. Todos posaron junto a Jesús Barco, dejando en evidencia la buena relación que existe entre los integrantes de la familia, pese a los distintos vínculos que los unen.

La ausencia que no pasó desapercibida fue la de Samahara Lobatón, quien no participó de la reunión familiar durante la Nochebuena de este 2025. Su falta llamó la atención, considerando que el año estuvo marcado por situaciones tensas y episodios mediáticos relacionados con su expareja Bryan Torres.

La ausencia de Samahara Lobatón y la aclaración de Melissa Klug

Ante las consultas de sus seguidores, Melissa Klug decidió aclarar directamente el motivo por el cual Samahara no estuvo presente durante la Nochebuena. A través de sus historias de Instagram, respondió sin rodeos a un usuario que le preguntó: "¿Por qué Sam no pasó la Nochebuena con ustedes?".

"Porque decidió pasarla en su casa", escribió la empresaria, acompañando su respuesta con un gesto de encogimiento de hombros, dejando en claro que se trató de una decisión personal de su hija y no de un conflicto familiar.

Klug también precisó que, a pesar de no compartir la noche del 24 de diciembre, el vínculo familiar se mantuvo intacto. "Hoy estuvieron todo el día con los bebés", agregó, en referencia al reencuentro que se dio al día siguiente.

Una de las imágenes que más enterneció a sus seguidores fue la que compartió posteriormente, donde se observa a Melissa Klug recostada en una cama mientras sostiene en brazos al bebé de Samahara. Detrás de ellas aparece Melissa Lobatón, sonriendo de manera relajada. La imagen fue acompañada con la frase: 

"25 con el wawasí", reflejando un ambiente de cercanía y afecto familiar.

Melissa Klug respondió a sus seguidores en Instagram sobre la ausencia de su hija Samahara en la cena navideña.
En conclusión, las recientes publicaciones de Melissa Klug reflejaron una Navidad familiar marcada por la reconciliación y la unión. La empresaria dejó claro que, más allá de los rumores, su prioridad es la familia y el bienestar de sus hijos. La presencia de Jesús Barco con Cayetana y el posterior encuentro con Samahara refuerzan que, en estas fechas, las diferencias quedaron de lado.

