Melissa Lobatón lloró de cólera por perder importante ingreso: ¿qué sucedió?

Melissa Lobatón, influencer e hija de la empresaria Melissa Klug, volvió a acaparar la atención, esta vez por un delicado episodio personal que decidió hacer público a través de sus redes sociales.

La joven creadora de contenido reveló que atraviesa un momento de profunda tristeza tras perder su cuenta de TikTok con mayor número de seguidores, hecho que afecta directamente su trabajo como emprendedora digital.

Melissa Lobatón perdió su cuenta de TikTok con más seguidores

La noticia fue compartida durante una transmisión en vivo, donde Melissa Lobatón se mostró visiblemente afectada y conmovida, incluso al borde de las lágrimas. En el video, explicó que su perfil principal en TikTok, que contaba con aproximadamente 620 mil seguidores, fue bloqueado de manera definitiva, situación que calificó como inesperada y devastadora.

"Yo tenía mi cuenta de 620 mil seguidores y me han dicho que se necesita muy poquita gente para que puedan bloquear tu cuenta para siempre", señaló la influencer, dejando en evidencia su preocupación por el impacto que esta pérdida tiene en su estabilidad laboral y económica.

Melissa Lobatón aseguró saber quien está detrás de todo esto

Además, Melissa Lobatón sorprendió a sus seguidores al afirmar que tiene conocimiento del origen de los ataques que habrían derivado en el cierre de su cuenta. Sin brindar nombres ni mayores detalles, aseguró que es consciente de quién estaría detrás del daño ocasionado.

Melissa Lobatón se mostró muy frustrada por la cuenta de su TikTok

"Yo sé en verdad de dónde viene todo ese daño, lo sé. Yo no trabajo con brujería ni nada de eso, soy cristiana y esas cosas no van conmigo. Yo sé que Dios devuelve todo, así tú hagas el mal, Dios lo devuelve de cierta forma", expresó durante la transmisión.

La pérdida de su cuenta resulta especialmente sensible para la influencer, ya que en el último año había compartido con orgullo uno de los logros más importantes de su vida: la compra de su primer automóvil, adquirido gracias a los ingresos generados por su trabajo en redes sociales.

En su momento, Melissa Lobatón destacó que este objetivo fue posible gracias a su constancia en la creación de contenido y a las campañas publicitarias que realizó como figura digital.

Aquel anuncio estuvo acompañado de un emotivo mensaje de agradecimiento hacia su madre, Melissa Klug, a quien reconoció por los valores inculcados desde pequeña. La popular 'Blanca de Chucuito' respondió públicamente con palabras de orgullo y cariño, resaltando la perseverancia y disciplina de su hija, así como su capacidad para cumplir sus metas con esfuerzo propio.

En resumen, Melissa Lobatón señaló que perdió su cuenta con más seguidores en TikTok y aseguró saber quien fue. Por ello, producto de la cólera e impotencia, rompió en llanto.