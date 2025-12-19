Pamela López preocupada por la demanda de divorcio de Christian Cueva: "Sé que es una jugada sucia"

A través de las redes sociales, Christian Cueva ha revelado que inició una demanda de divorcio por causal a Pamela López, aunque después la invitaron a una diálogo. Ahora, la influencer duda de las intenciones del pelotero debido a sus recientes acciones.

Pamela López sospecha de Christian Cueva

El reportero de 'Amor y Fuego' fue en busca de Pamela López para consultarle sobre cómo se siente tras la demanda de divorcio por causal que le puso Christian Cueva. La influencer señaló que su vida no es estable y esto, le causa mucha preocupación por una sospecha de artimaña.

"Me genera mucha preocupación porque mi vida todavía no está estable, mi vida es inestable. Como veras hoy gracias a estos premios que me inspiran a seguir esforzándome y a generar más trabajo para poder generar un sustento a mis niños. Este divorcio me implica muchas cosas porque yo sé que es una jugada sucia", expresó.

En esa misma línea, la popular 'KittyPam' saca en cara que su relación con Paul Michael no hizo daño a ninguna persona y sería un nuevo inicio para ella. Caso contrario de lo que hizo Christian Cueva con Pamela Franco.

"Yo siempre lo he dicho, nosotros estamos haciendo lo correcto. Paul Michael no se metió en ninguna relación, no fue causante de ningún dolor a mi ex conyugue, ni a menores de edad. Él no va a tener ese karma. Hoy en día trabajamos juntos, tiene buen corazón y para mí, es una persona que me suma y si más adelante Dios nos permite unir nuestras vidas", señaló.

Cree el llamado a diálogo fue presión mediática

Luego, le consultaron sobre el llamado a diálogo que pidió el abogado de Christian Cueva a Pamela López, quien señala que todo habría sido una presión mediática de los medios y del público. Aunque, no deja de pensar que se trate de una artimaña o jugada sucia.

"Creo que fue presión mediática más que todo porque sino hubiese sido la primera instancia el diálogo armonioso como corresponde. Para mí como te digo, es una artimaña para seguir dilatando los procesos. Estoy dispuesta a dialogar, solo espero que de verdad sea una negociación justa sobre todo para mis hijos", agregó.

De esta manera, Pamela López sigue manteniéndose dispuesta a conciliar de manera justa para que reciba lo que merece tras divorciarse de Christian Cueva. Por ello, espera que todo ocurra correctamente y no sea una artimaña del padre de sus hijos.