RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¡INESPERADO!

Christian Cueva y Pamela Franco fueron captados grabando videoclip de su nuevo tema 'Perrito del hortelano'

La pareja fue captada grabando el videoclip de su nuevo tema musical 'Perrito del hortelano', generando gran expectativa entre sus seguidores.

Christian Cueva y Pamela Franco sorprenden grabando videoclip mientras la polémica los rodea.
Christian Cueva y Pamela Franco sorprenden grabando videoclip mientras la polémica los rodea. (Composición: La Karibeña)
19/12/2025

Christian Cueva continúa siendo protagonista de la farándula nacional, no solo por sus conflictos legales con su expareja Pamela López, sino también por su relación con Pamela Franco y las actividades que ambos comparten. En medio de su llamado 'Tour Cervecero', la pareja fue captada trabajando en un nuevo proyecto musical, que ha generado curiosidad entre sus seguidores.

Cueva y Pamela Franco graban videoclip de su nuevo tema

El popular 'Aladino' y Pamela Franco se dejaron ver en Santa Anita con El Agustino grabando el videoclip de "Perrito del hortelano", su esperado lanzamiento para el verano. Según información difundida por Rodrigo González y Gigi Mitre en 'Amor y Fuego', las imágenes muestran a Cueva disfrutando frente a las cámaras y muy cómodo durante la grabación, mientras Franco lo acompaña en las escenas.

"A Cueva le gusta hacer eso, él domina la cámara, parece que él tiene más tiempo que Pamela Franco, le encanta. ¿Cómo será esa letra de 'Perrito del hortelano'?", comentó Peluchín en pleno programa en vivo, mostrando la curiosidad del público por este nuevo proyecto artístico de la pareja.

El registro confirma que, pese a sus ocupaciones deportivas y personales, Christian Cueva busca consolidarse también en la escena musical, mostrando un lado creativo que hasta ahora no había sido tan mediático.

¿Se cruzó con Pamela López? Cueva fue captado en colegio de sus hijos antes de iniciar demanda de divorcio
Lee también

¿Se cruzó con Pamela López? Cueva fue captado en colegio de sus hijos antes de iniciar demanda de divorcio

Christian Cueva rompió en llanto al hablar de sus tres hijos

En el adelanto del espacio televisivo 'Esta Noche', 'Aladino' muestra un lado sensible poco habitual. Visiblemente afectado, el mediocampista, quien aún continúa legalmente casado con Pamela López, no pudo contener las lágrimas al referirse a sus tres hijos, fruto de su relación con la trujillana

"Lo más duro que ha sido es no ver a mis hijos durante mucho tiempo. Yo asumo mis actos, yo no soy perfecto", se escucha decir a Cueva en el avance del programa, declaraciones que han generado gran expectativa entre los televidentes y usuarios de redes sociales.

En otro momento del avance de 'Esta noche', Christian Cueva acepta que Pamela Franco ingrese al set para acompañarlo durante la entrevista. Ambos se muestran dispuestos a dar su versión de los hechos y responder a los constantes comentarios y cuestionamientos que han surgido en torno a su relación sentimental. 

Abogado de Pamela López cuestiona divorcio por causal que inició Christian Cueva: "No hay conducta deshonrosa"
Lee también

Abogado de Pamela López cuestiona divorcio por causal que inició Christian Cueva: "No hay conducta deshonrosa"

El futbolista aseguró que muchas de las versiones difundidas sobre ellos no se ajustan a la verdad. "Se dijo una y otra cosa, todo eso es mentira", afirmó, mientras la cantante de cumbia se muestra visiblemente conmovida.

Entre música, polémicas y compromisos familiares, Christian Cueva y Pamela Franco siguen captando la atención de prensa y redes. Mientras la grabación del videoclip genera expectativa por su próximo lanzamiento, el futbolista demuestra que, más allá de la diversión y la controversia, su prioridad continúa siendo la relación con sus hijos y aclarar los hechos que marcaron su vida pública.

Temas relacionados christian cueva Espectáculos Pamela Franco Pamela Lopez Redes Sociales videoclip

Siga leyendo

Lo Más leído

¿Samahara podría ir a la cárcel por exponer video de Bryan? Abogada revela: "De 2 a 4 años de prisión"

Miguelón responde a Tilsa Lozano tras confesar que aún lo ama: "La quiero, la soporto"

Imitador de Lennox en 'Yo Soy' perdió la vida tras ataque armado frente a su vivienda en Puente Piedra

Evelyn Vela lanzó dardo tras reconciliación entre Melissa Klug y Jesús Barco: "Él está enamorado, ella no sé"

Tula Rodríguez destruye a Gisela tras escándalo con América TV: "Yo no podría hacer eso, yo me ubico"

últimas noticias
Karibeña