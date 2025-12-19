Christian Cueva y Pamela Franco fueron captados grabando videoclip de su nuevo tema 'Perrito del hortelano'

Christian Cueva continúa siendo protagonista de la farándula nacional, no solo por sus conflictos legales con su expareja Pamela López, sino también por su relación con Pamela Franco y las actividades que ambos comparten. En medio de su llamado 'Tour Cervecero', la pareja fue captada trabajando en un nuevo proyecto musical, que ha generado curiosidad entre sus seguidores.

Cueva y Pamela Franco graban videoclip de su nuevo tema

El popular 'Aladino' y Pamela Franco se dejaron ver en Santa Anita con El Agustino grabando el videoclip de "Perrito del hortelano", su esperado lanzamiento para el verano. Según información difundida por Rodrigo González y Gigi Mitre en 'Amor y Fuego', las imágenes muestran a Cueva disfrutando frente a las cámaras y muy cómodo durante la grabación, mientras Franco lo acompaña en las escenas.

"A Cueva le gusta hacer eso, él domina la cámara, parece que él tiene más tiempo que Pamela Franco, le encanta. ¿Cómo será esa letra de 'Perrito del hortelano'?", comentó Peluchín en pleno programa en vivo, mostrando la curiosidad del público por este nuevo proyecto artístico de la pareja.

El registro confirma que, pese a sus ocupaciones deportivas y personales, Christian Cueva busca consolidarse también en la escena musical, mostrando un lado creativo que hasta ahora no había sido tan mediático.

Christian Cueva rompió en llanto al hablar de sus tres hijos

En el adelanto del espacio televisivo 'Esta Noche', 'Aladino' muestra un lado sensible poco habitual. Visiblemente afectado, el mediocampista, quien aún continúa legalmente casado con Pamela López, no pudo contener las lágrimas al referirse a sus tres hijos, fruto de su relación con la trujillana.

"Lo más duro que ha sido es no ver a mis hijos durante mucho tiempo. Yo asumo mis actos, yo no soy perfecto", se escucha decir a Cueva en el avance del programa, declaraciones que han generado gran expectativa entre los televidentes y usuarios de redes sociales.

En otro momento del avance de 'Esta noche', Christian Cueva acepta que Pamela Franco ingrese al set para acompañarlo durante la entrevista. Ambos se muestran dispuestos a dar su versión de los hechos y responder a los constantes comentarios y cuestionamientos que han surgido en torno a su relación sentimental.

El futbolista aseguró que muchas de las versiones difundidas sobre ellos no se ajustan a la verdad. "Se dijo una y otra cosa, todo eso es mentira", afirmó, mientras la cantante de cumbia se muestra visiblemente conmovida.

Entre música, polémicas y compromisos familiares, Christian Cueva y Pamela Franco siguen captando la atención de prensa y redes. Mientras la grabación del videoclip genera expectativa por su próximo lanzamiento, el futbolista demuestra que, más allá de la diversión y la controversia, su prioridad continúa siendo la relación con sus hijos y aclarar los hechos que marcaron su vida pública.