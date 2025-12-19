Abogado de Pamela López cuestiona divorcio por causal que inició Christian Cueva: "No hay conducta deshonrosa"

La disputa legal entre Pamela López y Christian Cueva suma un nuevo capítulo tras revelarse que el futbolista presentó una demanda de divorcio por causal. Ante el anuncio, Gino Zamora, el abogado de López aclaró el escenario jurídico y buscó restar dramatismo al proceso.

Abogado de Pamela López cuestiona demanda de Christian Cueva

En declaraciones brindadas al programa 'América Hoy', el letrado Gino Zamora aseguró que, hasta el momento, su patrocinada no ha sido notificada oficialmente sobre la demanda presentada por Christian Cueva. Según explicó, el proceso descrito por el futbolista no se desarrolla con la rapidez que algunos han insinuado en los medios.

"No hemos recibido ninguna notificación de la demanda. Dudo mucho que vayamos a recibirla en dos semanas, incluso si llegamos a recibirla de manera tan rápida como supuestamente la gente pueda imaginar. Más bien, me genera sospecha que pueda existir un tema que quiebre la imparcialidad y todo sea a favor del señor Cueva, porque es un proceso de conocimiento que demora, no es tan rápido en las notificaciones", sostuvo el abogado.

Consultado sobre las posibles causales que habría invocado el jugador para solicitar el divorcio, Zamora señaló que existen varias figuras contempladas en el Código Civil, aunque descartó que una conducta deshonrosa pueda aplicarse en este caso.

"Conducta deshonrosa, imposibilidad de hacer vida en común, entre otras. Habría que revisar qué artículo o inciso de la norma del Código Civil estaría solicitando. No creo que vaya a pedir conducta deshonrosa porque no hay nada de que ella haya faltado al hogar o algo por el estilo", explicó.

El abogado también precisó que ya conversó con Pamela López y que ella mantiene la calma frente a este nuevo anuncio legal. Además, remarcó que aún falta un paso clave: que el Poder Judicial admita la demanda a trámite.

"Ayer hablé con ella un rato. Le dije que no tengo conocimiento formal de eso. Me comentó que había visto una imagen, pero con eso no vamos a ser notificados. Primero hay que ver si admiten a trámite su demanda; quizás la declaran inadmisible", sentenció.

Pamela López responde al llamado al diálogo tras la demanda

El programa de 'Magaly TV: La Firme' se puso en comunicación directa con Pamela López y en vivo, la influencer respondió tras responder sobre el reciente anunció de Christian Cueva y su abogado, donde la llaman para dialogar tras haberla demandado.

"Que gracioso, para mí siempre fue un circo. Yo no tengo un staff de abogados, solo tengo uno que se va encargar de ser mi representante legal y sí estoy abierta a poder conciliar", expresó.

Aunque, también señaló que cuando se trata de bienes cada uno vela por su beneficio, pero es ella quien está a cargo de los tres menores niños y el hogar sería para ellos, no para ella.

En otro momento, la influencer señala que fueron trece años de su vida que fue la pareja de Christian Cueva, y pide que se le reconozca. Además, señala que le parece gracioso esta demanda de causal para el divorcio que podría durar años.

"Fueron trece años, fui su esposa, la madre de sus hijos. Deje mis sueños, mi vida, mi lado mujer para convertirse en esposa y mamá, que su staff considere todo. Que gracioso, por causal...", expresó.

La demanda de divorcio de Christian Cueva abre un nuevo frente legal con Pamela López, aunque su defensa asegura que no existe notificación oficial ni certeza de avance. Mientras su abogado cuestiona la viabilidad del proceso, la influencer se mantiene firme en la defensa de sus derechos y los de sus hijos.