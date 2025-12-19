Pamela López sobre las propiedades con Christian Cueva: "Todo era comprado a su nombre"

La todavía esposa de Christian Cueva, Pamela López, volvió a pronunciarse sobre el proceso legal que mantiene con el futbolista. La influencer sorprendió al revelar un detalle importante: la mayoría de las propiedades que adquirieron durante su matrimonio están registradas solo a nombre de él.

Pamela López revela que todo lo compraban a nombre de Cueva

La aún esposa de Christian Cueva, Pamela López, sorprendió al contar detalles del proceso legal que enfrenta con el futbolista. En una entrevista con "Magaly TV La Firme", reveló que todas las propiedades que adquirieron durante su matrimonio y convivencia están a nombre del jugador.

"Sí, tenemos casi todas las propiedades a su nombre, como ya lo he expresado en múltiples oportunidades, porque uno no se casa para esto, uno se casa para toda una vida. Entonces, todas las cosas siempre eran compradas a su nombre dentro de la convivencia y bueno, en el matrimonio por ahí algunas cosas tenemos en común", dijo Pamela.

La pareja habría invertido una gran cantidad de dinero en la construcción de una lujosa casa de más de 3,000 metros cuadrados. Sin embargo, Pamela aclaró que solo se encargó de la parte estética y de supervisar los trabajos, mas no figura como propietaria.

"La casa que construimos está a su nombre. Yo solamente me encargaba de la parte del diseño, de reunirme con los ingenieros, con los arquitectos, con el electricista, con el aire acondicionado. Era una casa de nuestros sueños para mis hijos, pero todo eso está a su nombre", explicó.

La madre de los hijos del futbolista también contó que la única propiedad compartida con Cueva es una camioneta. Según mencionó, el jugador la sigue usando actualmente para viajar y asistir a sus eventos musicales.

"Por ahí algunas cosas tenemos en común, por ejemplo, la camioneta que hace poco él está usando para llevar de viaje sus giras", comentó.

¿Puede conservar la casa donde vive con sus hijos?

En el set estuvo también la abogada Lady Peña, especialista en derecho de familia, quien explicó que aunque los bienes estén solo a nombre del futbolista, hay alternativas legales que pueden garantizar el bienestar de sus hijos.

"Si lo que ellos están buscando es el divorcio, lo primero que deben hablar es sobre la separación de patrimonios y la situación de los hijos menores. Si ya tienen acuerdos sobre tenencia y alimentos, solo deben formalizarlos... Hay fórmulas civiles para que esos menores puedan tener a bien resguardo, el tema económico y patrimonial, porque la realidad es que los niños necesitan tener una casa, un techo donde vivir. Puede haber un anticipo y poner acuerdos", aclaró.

La abogada además señaló que, si las partes no llegan a un acuerdo, el proceso judicial podría tardar años. Asimismo, recordó la importancia de establecer una separación de bienes antes del matrimonio.

"Los juicios pueden durar entre cuatro y seis años. Muchas veces las partes dilatan los procesos presentando más pruebas de lo necesario", advirtió. "La figura de la separación de patrimonios es muy práctica y debería usarse más, porque evita problemas futuros y protege a los hijos", afirmó.

Pamela fue clara al decir que nunca pensó que su relación terminaría en un juicio. Antes de despedirse, la empresaria agradeció el premio que recibió en los Golden Star Awards y expresó su deseo de sentarse a dialogar en paz con Christian como padres responsables de tres hijos.

En conclusión, Pamela López reveló que la mayoría de los bienes adquiridos durante su matrimonio con Christian Cueva están a nombre del futbolista, lo que podría complicar el proceso legal entre ambos. Aunque asegura que solo buscaba estabilidad familiar, hoy enfrenta una situación compleja. Por su parte, la empresaria manifestó su deseo de resolver todo en buenos términos.