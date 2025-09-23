Santiago Suárez se quiebra al revelar detalles de su proceso judicial: "Golpeó a toda mi familia"

El actor peruano Santiago Suárez volvió a las pantallas tras varios meses de silencio, en medio de la denuncia que enfrenta desde octubre de 2024 por parte de una ciudadana estadounidense. La noche del lunes, el intérprete concedió una entrevista al programa 'Habla Chino' de Aldo Miyashiro, donde narró cómo vive este complejo momento y no pudo evitar quebrarse.

El avance de su proceso legal

Durante la conversación, Miyashiro le consultó por el estado de la denuncia que lo mantiene lejos de los escenarios y la televisión. Con serenidad, Suárez explicó que el caso continúa en curso:

"El proceso sigue... En una primera instancia hubo un pronunciamiento muy positivo para nosotros, pero la otra parte apeló, y esto sigue su curso", señaló el actor.

El intérprete, de 34 años, confesó que la espera le genera preocupación, sobre todo por las responsabilidades que ahora carga. Recordó que este proceso ha limitado sus oportunidades de trabajo, pero confía en que la verdad saldrá a la luz.

"Yo estoy tranquilo y esperando con mucha paciencia que esto acabe pronto porque, a estas alturas, tengo 34 años, hay otras responsabilidades más fuertes. No es como el Santiago de los 16 o los 20, cuando empezaba mi carrera. A veces me preocupo mucho, qué va a venir mañana...", expresó visiblemente afectado.

El momento más emotivo de la entrevista llegó cuando el conductor le preguntó cómo afronta su familia esta difícil etapa. Suárez no pudo contener las lágrimas al admitir que la situación ha sido especialmente dura para sus seres queridos.

"Fuerte, porque golpeó a toda la familia: a mi madre, mi hermana, mi padre...", dijo antes de quebrarse en llanto.

Aparición en eventos y mensaje de paciencia

Días antes de la entrevista, Suárez fue visto en el 25 aniversario de los Hermanos Yaipén, donde también fue consultado por su caso. En aquella ocasión, decidió no dar mayores detalles, aunque dejó en claro su postura:

"Es un tema del cual no puedo hablar mucho, pero estoy tranquilo y con mucha paciencia espero que esto termine pronto, porque uno como artista depende de su imagen y sí se ha visto afectada mi carrera", puntualizó.

En conclusión, Santiago Suárez atraviesa uno de los momentos más complicados de su vida profesional y personal. Aunque la denuncia aún sigue en proceso, el actor se muestra sereno y enfocado en que la justicia avance. Mientras tanto, su familia y su futuro artístico continúan a la espera de un desenlace que le permita cerrar este capítulo y regresar a los escenarios que lo vieron crecer.