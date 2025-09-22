RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Tía de Paul Michael arma escándalo en la calle y arremete contra Sofía Delgado: "Mi sobrino la dejó"

Durante una entrevista a Paul Michael, tía del cantante salió a defenderlo contra las acusaciones de Sofía Chirinos, pero termina armando un escándalo en la vía pública.

Tía de Paul Michael arma escándalo en la calle y arremete contra Sofía Delgado
Tía de Paul Michael arma escándalo en la calle y arremete contra Sofía Delgado (Composición Karibeña)
22/09/2025

Hace unos días, Paul Michael presentó a su pequeña con Pamela López y sus hijos, hecho que no le agradó a Sofía Delgado. Al ser cuestionado, la tía del cantante urbano salió a defenderlo arremetiendo contra la madre de la niña. 

Tía de Paul Michael ataca a la ex de su sobrino

Varios reporteros acudieron a entrevistar a Paul Michael, pero al consultarle sobre las declaraciones de su expareja y madre de su hija, Sofía Delgado, fue la tía del cantante quien respondió con todo. La señora decidió arremeter realizando duros adjetivos contra la joven. 

"Sofía no tiene nada que ver acá. Mi sobrino lo dejó por cochina. No hagas caso a la prensa. Que vaya a lavar sus calzones esa cochina que ha vivido con nosotros y la botamos por cochina", expresó la señora.

 Luego, continuó arremetiendo en contra la ex del cantante e incluso, la acusó de haber robado durante su estadía en España. Además, señaló que fue el actual novio de Pamela López, quien terminó con Sofía porque le habría sido infiel. 

"Sofía Delgado robaba carteras en España y su hija estaba en un internado. Yo soy la tía de Paul, me llega que hablen de Sofía. Mi sobrino la dejó hace tiempo, hace dos años y ¿por qué la dejó?. Mi sobrino no habla porque es un caballero y ella se encamó con su amigo", acusó finalmente a la ex del cantante. 

Sofía Delgado responde

Ante estas acusaciones, Sofía Delgado salió a responder mediante una conversación con el programa 'Todo se filtra'. La ex de Paul Michael afirmó que tiene pruebas de las amenazas de la tía de él contra ella y su familia. 

"Esa mujer está enferma, yo recibo amenazas constantes de ella y tengo pruebas. Y sobre mi hija, no sé con qué perspectiva lo vean, pero mi nena ha estado en un colegio con residencia y que me costaba únicamente a mí", dijo. 

"No entiendo cómo esa mujer habla con tanta ligereza (...) Me escribió de varias cuentas amenazándome y a mis hermanos los llamó a decirles que los van a matar. Han intentado silenciarme, pero no me van a callar", señaló la joven.

De esta manera, la joven madre afirmó que no tiene miedo de quedarse callada para pedir el dinero al padre de su hijo. Además, afirma tener pruebas para demostrar todo lo que ha declarado sobre la tía de Paul Michael

Karibeña