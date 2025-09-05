Ethel Pozo revela el motivo por el que ausentó de 'América Hoy' durante una semana: ¿Qué paso?

Ethel Pozo volvió este lunes a la conducción de "América Hoy", tras ausentarse aproximadamente una semana. La conductora viajó a España para acompañar a su hija en el inicio de su etapa universitaria en Europa, un acontecimiento importante que la mantuvo alejada temporalmente de las pantallas, generando expectativa por su retorno.

Ethel Pozo regresa tras vacaciones por España

Su regreso fue presentado con gran entusiasmo por Janet Barboza, quien la recibió entre aplausos y mensajes de cariño. Ethel, emocionada, agradeció el respaldo del público y contó detalles de su ausencia. "Aquí estoy, muy buenos días a todo el Perú. Me fui a instalar a mi hija, pero ya estoy aquí", dijo.

Durante la emisión, la conductora retomó de inmediato su rol en el programa, compartiendo divertidos momentos con sus compañeros y presentando noticias de actualidad. Sin embargo, muchos televidentes esperaban que se refiriera al reciente escándalo que involucró a su madre, Gisela Valcárcel, y a la casa televisora América Televisión.

Como se recuerda, Gisela denunció que no la dejaron ingresar al canal, aunque luego se difundieron imágenes que desmentían su versión. El hecho derivó en que "América Hoy" fuera levantado por un día, lo que generó rumores sobre su cancelación, pero finalmente el programa continuó con normalidad.

El escándalo entre Gisela y América TV

El escándalo estalló el 26 de agosto, cuando Gisela Valcárcel denunció en una transmisión en vivo que no la dejaron ingresar a las instalaciones de América Televisión. La popular "Señito" señaló que el CEO del canal, Fernando Muñiz, había ordenado impedirle la entrada como represalia por el lanzamiento de su plataforma GV Play.

Sin embargo, América Televisión salió al frente con un comunicado oficial, desmintiendo lo dicho por la conductora. El canal aseguró que Gisela sí ingresó a los camerinos y que incluso interrumpió de manera unilateral la emisión de "América Hoy", lo que habría generado un incumplimiento de obligaciones contractuales y un ambiente tenso entre ambas partes.

A esta polémica se sumó Magaly Medina, quien reveló que Gisela llegó al set acompañada de su propio equipo de grabación y que levantó el programa en vivo, llevándose a la producción sin autorización. Según la periodista, este hecho podría traer consecuencias legales por el uso indebido de los recursos del canal.

El incidente dejó en evidencia las tensiones históricas entre América Televisión y GV Producciones, que este año se agudizaron con el estreno de GV Play. En medio de este panorama, Ethel Pozo regresó a "América Hoy", pero decidió no pronunciarse sobre el tema y enfocarse en su vuelta a la conducción.