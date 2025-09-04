Melissa Paredes termina con los rumores sobre presunto embarazo con Anthony Aranda: "Todavía"

Melissa Paredes se convirtió nuevamente en tema de conversación tras ser consultada sobre un posible embarazo. Las especulaciones comenzaron después de que se difundiera un video de su cumpleaños, donde Anthony Aranda se mostró preocupado por un bebé durante la celebración.

¿Melissa Paredes está embarazada?

Ante la insistencia de la prensa, la actriz decidió aclarar la situación y descartó estar en la dulce espera. Explicó que la confusión surgió porque una de sus amigas sí se encuentra gestando y durante la fiesta existió un momento en el que ella casi la golpea con la piñata.

Paredes señaló que desde hace tres años enfrenta versiones similares, pues en varias ocasiones se ha comentado que estaría por convertirse en madre nuevamente. Sin embargo, ella se mantiene enfocada en sus proyectos profesionales y personales, sin darle mayor importancia a las especulaciones que suelen acompañarla en el espectáculo local.

A pesar de su aclaración, el tema volvió a encenderse debido a declaraciones de Julián Zuchi, compañero suyo en el teatro. Él reveló que en una reunión reciente notó una actitud inusual de Melissa, ya que evitó beber alcohol cuando normalmente suele hacerlo en encuentros sociales, situación que llamó la atención del elenco.

Frente a esas afirmaciones, la artista explicó que su decisión de no tomar licor se debió a un malestar físico que atravesaba en esos días. Con ello buscó cerrar nuevamente las especulaciones sobre su estado, asegurando que no existe ningún embarazo y que los rumores responden más a percepciones externas que a la realidad.

¿Cómo se lleva Melissa con el Gato Cuba?

Rodrigo Cuba fue el más reciente invitado en un programa de entrevistas y aprovechó para compartió pasajes importantes de su vida tanto personal como deportiva. Durante la entrevista, el futbolista no solo habló de sus inicios en el deporte, sino también de cómo ha manejado los últimos años tras su separación de Melissa Paredes, madre de su primera hija.

Según explicó, la comunicación con Paredes ha mejorado notablemente en comparación con años anteriores. Si en el pasado las discusiones eran frecuentes, hoy ambos se enfocan en mantener un vínculo basado en el respeto y la cooperación, principalmente pensando en el bienestar de la pequeña que tienen en común.

"Los últimos tres años fueron bien ajetreados. Si las cosas no están alineadas, no estás bien. Hoy estoy estable y tranquilo, tanto con mi primera hija como con la segunda", señaló.

Es así que, los rumores sobre la maternidad de Melissa Paredes se han repetido en los últimos años, pero nuevamente fueron desmentidos. La actriz aseguró que no espera un bebé y que está enfocada en sus proyectos artísticos, dejando en claro que todo se trató de una confusión.