Rosario Sasieta revela la verdad sobre por qué ya no es abogada de Pamela López: "Jamás la abandoné"

Rosario Sasieta rompió su silencio y contó la verdadera razón por la que ya no representa legalmente a Pamela López en el proceso contra Christian Cueva. La exministra dejó en claro que nunca abandonó a la aún esposa del futbolista y detalló por qué dejó la defensa legal de la influencer.

Rosario Sasieta aclara su salida del caso de Pamela López

La abogada Rosario Sasieta decidió aclarar de una vez por todas los rumores sobre su salida del caso de Pamela López contra Christian Cueva. En medio de tantas especulaciones, la popular letrada aseguró que nunca abandonó a la esposa del futbolista y explicó los motivos detrás de su salida.

La aclaración de Rosario. En el programa "América Hoy", Rosario explicó que después de un año trabajando junto a Pamela sintió que el objetivo ya estaba cumplido. Afirmó que lograron que Cueva se reúna con sus hijos y que haya una pensión alimenticia.

"El 20 de agosto sentí que realmente nosotros, después de un año de trabajo, habíamos hecho lo que teníamos que hacer. Ya hay un camino de entendimiento, Christian está con sus hijos y también hay un tema de pensión alimenticia. Por eso decidimos dar un paso al costado, pero nunca la hemos abandonado, jamás la hemos abandonado", dijo firme.

Con esas palabras, dejó en claro que su salida no fue un portazo, sino un cierre natural después de los avances obtenidos. La confusión llegó porque Pamela López compartió un comunicado en el que parecía indicar que ella sola tomó la decisión de cambiar de abogado.

"He decidido realizar un cambio en mi representación legal. Agradezco la labor realizada a la doctora Rosario Sasieta, quien ha efectuado una gran labor", se leía en el mensaje donde además presentó a su nuevo abogado, Gino Paolo Zamora.

Este detalle encendió la polémica, pero Rosario aclaró que todo fue coordinado con Pamela. Mencionó que su asesoría legal no fue por un tema económico, sino por un compromiso personal.

"De mutuo acuerdo ha sido. Acá no hay pleito. Acá no hay billete, porque lo ad honorem sale del corazón", respondió.

Momentos tensos en el set de "América Hoy"

Durante la conversación, Janet Barboza y Valeria Piazza insistieron en saber quién realmente tomó la decisión. Rosario destacó que se comunicó con el actual abogado de Pamela para que pudiera representarla y este aceptó.

"El 20 de agosto conversé con Pamela y también hablé con el doctor Zamora. Él aceptó el caso y firmamos juntos el documento ese mismo día", reveló.

Incluso, Edson Dávila bromeó diciendo que quizás la habían sorprendido con el comunicado recordando el casos como el de Maju Mantilla o Melissa Paredes. La abogada respondió con seriedad.

"Perdóname, ¿sabía de este comunicado, mi querida Charo? ¿O te hicieron la de Maju? O sea, que no te avisaron... Ya, la de Melissa que te termina y no te avisa", cuestionó Edson. "No entiendo... ahorita no hagamos chistes. El 20 de agosto hacemos un comunicado y ella lo firma".

En ese sentido, la letrada resaltó que lo más importante es que Pamela y Christian Cueva llegaron a un acuerdo que permite al futbolista compartir con sus hijos y cumplir con la pensión alimenticia.

En conclusión, Rosario Sasieta aclaró que dejó de representar a Pamela López porque ya habían cumplido con los objetivos planteados, ambas acordaron dar por finalizado el patrocinio y otro abogado aceptó continuar con el caso. Subrayó que nunca abandonó a Pamela y que la decisión se tomó en buenos términos.