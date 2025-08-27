¿'América Hoy' llegó a su FIN tras escándalo de Gisela?: Janet habla sobre el futuro del programa

El escándalo entre Gisela Valcárcel y América TV escaló a niveles que nadie esperaba, llegando incluso a rumorearse la salida definitiva del programa América Hoy. Sin embargo, los conductores aparecieron hoy con normalidad y Janet Barboza habló sobre el futuro del espacio.

¿América Hoy llegó a su fin tras escándalo de Gisela?

En la mañana de hoy, Janet y Edson Dávila reaparecieron en las pantallas de América TV, asegurando que su programa debía salir al aire para explicar todo lo que había acontecido ayer con la dueña de GV Producciones y el escándalo mediático, debido a que el programa fue cortado de forma abrupta.

Horas más tarde, también hizo su aparición Valeria Piazza y, en medio de ello, Janet tomó la palabra para hablar sobre las diferentes opiniones que generó el posible fin de su programa.

La conductora hizo referencia a alguien, llamándola "chilindrina huachana", quien se habría alegrado por la salida del aire del magazín matutino. Sin embargo, aseguró que América Hoy sigue firme y continuará transmitiéndose de manera habitual a las 9:30 a. m.

"Lo siento mucho, 'chilindrina'. Vas a tener que aguantar bastante y, sobre todo, me vas a tener aquí, siendo tu talón de Aquiles (...) Lloren 2, 3 o 4, acá seguimos, bien paraditos y nadie nos mueve ", indicó.

Gisela responde a comunicado de América TV

La conductora no se quedó callada luego de que el canal mostrara imágenes de seguridad en las que se le veía ingresar a las instalaciones, pese a que ella había dicho que no la dejaron entrar. En un extenso descargo en Instagram, la popular "Señito" explicó su versión y aseguró que tiene pruebas para demostrar la verdad.

Gisela aclara la confusión. La exconductora reconoció que pudo haberse expresado mal en su primer descargo. Sin embargo, dejó claro que no mintió.

"Quizá no me expresé bien cuando dije no me dejan entrar. No me dejan entrar al canal. Debí decir no me dejan entrar al programa. Debí decirlo. Pero esa y otras verdades", señaló en sus redes sociales.

Además, explicó que la confusión se dio porque estaba conmovida y molesta. Señaló que existen varios testigos de lo ocurrido. "Yo estaba en ese momento con la emoción contrariada y cualquiera que haga un vivo sabe que puede cometer este error. A mí me vio mucha gente ingresando al canal", agregó.

Pese a la tensión generada por el enfrentamiento entre Gisela Valcárcel y América TV, los conductores de América Hoy confirmaron que el programa continuará al aire. Con mensajes firmes, Janet Barboza dejó en claro que seguirán defendiendo su espacio frente a cualquier polémica.