Apoteósico respalda versión de Gisela Valcárcel: "En recepción le dijeron que no, pero llegó a entrar"

El escándalo de Gisela Valcárcel con América Televisión no termina. Ahora, el popular Apoteósico dio su versión de los hechos y aseguró que sí hubo un incidente en recepción, pero luego la conductora ingresó para reunirse con presuntos directivos.

Apoteósico respalda versión de Gisela Valcárcel

La polémica entre Gisela Valcárcel y América Televisión sigue sumando capítulos. Esta vez, el popular Apoteósico dio su versión de lo ocurrido el día en que la conductora denunció que no la dejaron entrar al canal. Según él, lo que pasó fue un ida y vuelta: en recepción le negaron el ingreso, pero después logró entrar a conversar con presuntos directivos.

Apoteósico cuenta lo que vio. Durante una entrevista en "Todo se filtra", Kurt Villavicencio le preguntó directamente si Gisela llegó a ingresar al set de "América Hoy".

"Yo estuve presente, no pudo entrar. En la recepción le dijeron que no podía ingresar, ella no estuvo adentro, no llegó a entrar a ingresar", aseguró Apoteósico en un primer momento.

Sin embargo, luego aclaró que finalmente sí entró, pero no como parte del programa. Afirmó que ingresó para que le den explicaciones.

"Había ingresado a conversar con Fernando Muñiz. Ella y todo su equipo. (Ah llegó, llegaron a entrar) Llegaron a entrar, claro, porque tenían que dar una explicación", agregó.

El motivo de la polémica. Todo apunta a que el problema se habría originado por un tema de promoción. Según la versión de Apoteósico, a Gisela no le permitieron anunciar su nuevo programa digital dentro de América Televisión, lo que habría sido el verdadero motivo de la tensión.

"¿Ella no puede promocionar? ¿O sea, ese ha sido el motivo para que la saquen de un estudio? Es absurdo. Yo creo que hay otras cosas de fondo. No hay competencia real entre la señal abierta y (el streaming)", opinó.

La sorpresa que no se dio

Apoteósico también reveló que su presencia en "América Hoy" iba a hacer una sorpresa preparada para Gisela Valcárcel. Pero que finalmente no se pudo concretar por las restricciones del canal.

Contó que cuando bajó para verla, ya no estaba en la puerta. "No, yo bajé y Gisela ya no estaba. Ya había ingresado a conversar con Fernando Muñiz...", relató.

¿Quién dio la orden? Kurt Villavicencio comentó que el CEO de América, Fernando Muñiz, estaría de viaje, por lo que se habría delegado la orden a otra persona del directorio.

"No sé, algún representante debe tener", dijo Apoteósico sobre lo que pasó con Gisela Valcárcel en declaraciones para "Todo se filtra".

Mientras tanto, las especulaciones siguen creciendo. Lo cierto es que, según su testimonio, Gisela sí fue frenada en recepción, pero luego logró ingresar para conversar con los ejecutivos.

En conclusión, el respaldo de Apoteósico coincide con lo que Gisela ha venido afirmando en las últimas horas: que no la dejaron entrar al programa, aunque sí al canal para tener una reunión. La historia aún no termina, y todo apunta a que la rubia revelará más pruebas para defender su versión.