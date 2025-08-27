RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Gisela Valcárcel tras imágenes en América TV: "Se me hace ver como mentirosa, también tengo pruebas"

Gisela Valcárcel se defendió tras la difusión de imágenes ingresando a América Televisión. Además, aseguró que tiene pruebas para demostrar su verdad.

27/08/2025

Gisela Valcárcel volvió a pronunciarse luego de que se difundiera imágenes de seguridad donde se le ve ingresando a América Televisión, pese a que ella había afirmado que no la dejaron entrar. La conductora no se quedó callada y explicó su versión, asegurando que tiene pruebas para demostrar la verdad.

Gisela Valcárcel responde tras imágenes entrando a América TV

La polémica entre Gisela Valcárcel y América Televisión sigue dando que hablar. La conductora no se quedó callada luego de que el canal mostrara imágenes de seguridad en las que se le veía ingresar a las instalaciones, pese a que ella había dicho que no la dejaron entrar. En un extenso descargo en Instagram, la popular "Señito" explicó su versión y aseguró que tiene pruebas para demostrar la verdad.

Gisela aclara la confusión. La exconductora reconoció que pudo haberse expresado mal en su primer descargo. Sin embargo, dejó claro que no mintió.

"Quizá no me expresé bien cuando dije no me dejan entrar. No me dejan entrar al canal. Debí decir no me dejan entrar al programa. Debí decirlo. Pero esa y otras verdades", señaló en sus redes sociales.

Además, explicó que la confusión se dio porque estaba conmovida y molesta. Señaló que existen varios testigos de lo ocurrido.

"Yo estaba en ese momento con la emoción contrariada y cualquiera que haga un vivo sabe que puede cometer este error. A mí me vio mucha gente ingresando al canal", agregó.

La 'Señito' también dejó en claro que no piensa guardar silencio como en otras ocasiones. Mencionó que la quisieron dejar como una mentirosa y que la misma gente del canal también sabe la verdad.

"Tengo mucho más que contarles y tengo pruebas porque esta vez no me quedaré callada. A veces he pensado que es mejor callar y lo hago en muchísimas circunstancias, pero en esta no. En esta no lo haré porque se me hace ver como una mentirosa. Y la propia gente del canal sabe que no miento", afirmó con firmeza.

Según Gisela, no se trata solo de su palabra contra la del canal, sino de un tema que va más allá. Aseguró que ella también tiene pruebas.

"Si ellos tienen la prueba de que entré, yo también tengo pruebas y otras más. Hoy voy a hablar. No voy a hablar en 'Mostritos y pirañas'. Allí hay otra cosa que espero que todos disfruten. Pero voy a hablar hoy día de todas maneras", señaló.

La polémica con América Televisión

Todo este conflicto comenzó cuando la conductora denunció públicamente que no la dejaron ingresar al canal para participar de un programa al que había sido invitada. Sin embargo, horas después, América Televisión difundió imágenes de seguridad en las que se veía a Gisela ingresando al edificio.

Esto generó un enfrentamiento mediático, pues se la quiso dejar como alguien que mentía sobre lo sucedido. Ante ello, Gisela insiste en que lo que realmente pasó fue que sí entró al canal, pero no al programa.

En conclusión, la guerra entre Gisela Valcárcel y América Televisión está más viva que nunca. La presentadora asegura que no mintió y que tiene pruebas para demostrarlo, mientras que el canal intenta desmentirla con imágenes de seguridad. Lo cierto es que la conductora ya prometió hablar con más detalles y revelar todo lo que, según ella, aún se esconde.

