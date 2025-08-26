Gisela Valcárcel confirma que SÍ INGRESÓ a América TV, pero aclara: "No me dejaron entrar al programa"

La popular Gisela Valcárcel ha sorprendido en sus redes sociales al revelar que no la habrían dejado ingresar a América Televisión, pero el canal respondió con un comunicado afirmando que sí estuvo en el set. Ante esto, la 'señito' sale a defenderse nuevamente.

Gisela Valcárcel se rectifica, pero manda aclaración

Después del comunicado publicado por América Televisión, Gisela Valcárcel utilizó sus redes sociales para responde con un extenso mensaje y señalar que habrían dado una verdad a medias aparentemente.

"Lamento usar mis redes sociales para un tema que debiera avergonzar a quien hizo uso indebido de su Poder, pero es la manera que encuentro de expresarme ahora. Este comunicado que AMÉRICA MULTIMEDIA HA PUBLICADO CARECE DE VERDAD!", expresó al inicio de su comunicado.

De esta manera, la productora de televisión primero se rectifica señalando que sí estuvo dentro de las instalaciones de América Televisión, pero que no la dejaron ingresar a la entrevista de América Hoy que estaba promocionada días antes.

"Es claro que estuve en las instalaciones de América TV, PERO NO SE ME DEJÓ ENTRAR EN EL PROGRAMA al que fui invitada y que estuvo promocionado por 4 días. Tengo imágenes de mi ingreso como las debe tener el canal, yo también las tengo. Mi sorpresa se dio, cuando me dijeron NO PUEDES PRESENTARTE", agregó.

Agradece apoyo de seguidores

Luego, expresó que el programa digital que lanzará habría incomodado a algunas personas en el canal de América TV. Aún así invitó al público a ser parte del estreno de su canal 'GVPLAY' en YouTube que será mañana. Además, no dudó en expresar su cariño y respeto a varios de sus compañeros que trabajan para el canal 4. Después, agregó un agradecimiento especial a sus seguidores.

"Se que, el canal digital que mañana estreno, ha incomodado. Créanme que lamento que mucha gente extraordinaria y querida que trabaja hace años en América, estén en medio de patrañas y mentiras que un solo hombre ha creado. A mis compañeros de ese canal, todo mi cariño y respeto. No quiero dejar de agradecer a todos por sus comentarios y solidaridad, gracias a todos!", sentenció.

De esta forma, Gisela Valcárcel señala que sí ingresó al canal de América Televisión, pero estando en el set de televisión de 'América Hoy', no la dejaron ingresar. Por ello, tomó la decisión de hacerlo público de la falta de respeto a su trayectoria por medio de sus redes sociales.