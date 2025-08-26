Beto Ortiz podría invitar a Gisela Valcárcel a 'EVDLV': "Sería fantástico volver a conversar con ella"

La productora Gisela Valcárcel denunció hoy al canal de América Televisión de no dejarle pasar a las instalaciones cuando tenía programado una entrevista en 'América Hoy'. Aunque la televisora lo negó, la popular 'señito' se mantiene firme y ahora, Beto Ortiz afirma que le encantaría tener a la expresentadora en 'EVDLV'.

Beto Ortiz interesado en entrevistar a Gisela

A través de la cuenta del reportero John Tirado, el presentador Beto Ortiz opinó sobre la desvinculación de Gisela Valcárcel con el canal de América Televisión. Es así como expresa que le encantaría tener a la madre de Ethel Pozo en 'El Valor de la Verdad' y volver a conversar.

"Me encantaría entrevistar a Gisela, es hace muchísimo tiempo que no la entrevisto. Es una gran invitada, sí creo que sería fantástico volver a conversar con ella después de tanto tiempo. Además, tanto tiempo que hemos competido porque ella tenía programa en los sábados y competíamos de manera muy despiadada", expresó.

Aunque después, señala que por más que quiera ver a la popular 'Señito' en el sillón rojo, cree que no pasaría. De igual forma, no dudó en elogiar su carrera profesional y trayectoria de tantos años en la televisión peruana.

¿Qué dijo Gisela Valcárcel?

Gisela Valcárcel expresó que pasó un incómodo momento en la mañana de hoy al llegar al canal ubicado en Santa Beatriz, donde aparentemente no le dejaron ingresar cuando tenía una entrevista programa y todo lo expresó en sus redes.

"Un día que empecé con la ilusión de estar en el set de América Hoy, pero la vida me tenía sorpresas, como pueden ver en mi publicación de hoy", escribió Gisela en una historia de Instagram.

En esa misma línea, indicó que ha recibido mucho apoyo por parte de sus seguidores y otros amigos que tiene en los medios de comunicación. Además, resaltó que todas las personas merecen respeto, independientemente del género, y afirmó que se sintió maltratada.

"Rescato el apoyo que estoy recibiendo. Se trata de un CEO que se equivoca y maltrata, pero también se trata de hacernos respetar: seas hombre, mujer, aquí no importa el género, todos merecemos respeto. Muchas gracias, prensa", concluyó Gisela.

Finalmente, el canal expresó que no le negaron el ingreso a sus instalaciones, pero Gisela Valcárcel sigue firme en sus declaraciones. Ante este aparente separación de la artista con quien siempre fue su casa televisiva, ahora Beto Ortiz expresó su deseo de tenerla en su programa 'El valor de la verdad'.