Ethel Pozo reaparece tras polémica de su madre, Gisela Valcárcel, y América TV: "Nuevo comienzo"

La tensión alrededor de 'América Hoy' sigue dando de qué hablar. Mientras Gisela Valcárcel sorprendía a miles de televidentes al anunciar en una transmisión en vivo el fin del programa en América Televisión, su hija Ethel Pozo reapareció públicamente, pero desde el extranjero llamando la atención de sus seguidores de su desentendimiento con la polémica.

Ethel Pozo fuera de Lima en medio de la polémica

En medio de la tormenta mediática en Lima, Ethel compartió en Instagram imágenes de su llegada al distrito de Barajas, en Madrid, en compañía de su esposo, Julián Alexander. En sus historias también mostró momentos del vuelo junto a su hija Doménica, quien se instalará en España para comenzar sus estudios universitarios.

La conductora explicó en un video desde el aeropuerto que permanecerá separada de su hija durante 16 semanas, hasta que puedan reencontrarse en Navidad. Su mensaje estuvo cargado de emoción y fe en esta nueva etapa para la joven.

"Pasaron casi 9 meses volando. Hoy partimos hacia un nuevo comienzo, un nuevo hogar para mi Dome y aunque tratamos de sonreír estamos muy muy nerviosas porque todo cambió y todo reto implica miedo, pero vamos con Dios siempre", escribió Pozo en sus redes sociales.

Su ausencia en la pantalla nacional coincidió con la transmisión en vivo de su madre, Gisela Valcárcel, quien protagonizó uno de los episodios más comentados de la televisión peruana en las últimas semanas.

La reacción de Janet Barboza

Mientras tanto, en Lima, la emisión de América Hoy arrancó con Janet Barboza, Edson Dávila, Valeria Piazza y la invitada Dorita Orbegoso. Sin embargo, la ausencia de Ethel Pozo llamó de inmediato la atención del público. Minutos después, ella misma confirmó que se encontraba fuera del país.

Janet Barboza no dejó pasar el momento y, a través de sus redes sociales, lanzó un mensaje que muchos interpretaron como una indirecta en medio del conflicto entre Gisela y América Televisión. En una de sus publicaciones apareció la frase "GV Producciones", nombre de la empresa de la popular "Señito", productora del espacio televisivo.

En otra imagen, Barboza posó sonriente junto a su compañero Edson Dávila, a quien llamó su "pinky". Las fotos dieron pie a especulaciones sobre una reunión de emergencia en las oficinas de GV Producciones, ubicadas en San Isidro, para definir el futuro de los conductores tras el abrupto final del magazine.

En conclusión, el destino del programa matutino aún no está claro. Mientras Gisela Valcárcel denuncia un cierre inesperado y Ethel Pozo se mantiene enfocada en su rol de madre desde el extranjero, Janet Barboza deja entrever que los conductores evalúan sus próximos pasos de la mano de GV Producciones.