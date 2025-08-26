RADIO KARIBEÑA EN VIVO
¡Con todo! Metiche arremete contra Leslie Shaw: "Diplomas mejor démosle a Daniela Darcourt"

Metiche cuestionó el repertorio y la actitud de Leslie Shaw tras su concierto, resaltando que Daniela Darcourt destaca en potencia y voz.

Metiche prefiere a Daniela Darcourt que a Leslie Shaw.
Metiche prefiere a Daniela Darcourt que a Leslie Shaw. (Composición Karibeña)
26/08/2025

Kurt Villavicencio, el popular Metiche opinó sobre la reciente presentación de Leslie Shaw en un concierto en La Molina. El conductor no dudó en criticarla y compararla con la salsera del momento, Daniela Darcourt.

Metiche fulmina a Leslie Shaw y alaba a Daniela Darcourt

El siempre polémico Kurt Villavicencio, más conocido como Metiche, volvió a soltar uno de sus comentarios que no pasan desapercibidos. Esta vez, el conductor se fue con todo contra Leslie Shaw, a quien no solo criticó por su desempeño en un reciente concierto, sino que además la comparó con la salsera del momento, Daniela Darcourt.

En su programa "Todo se filtra", Metiche arrancó diciendo que el público que llenó Scencia de La Molina no fue precisamente por Leslie. El conductor aseguró que hubo gran público por la agrupación que acompañaba a la cantante. 

"A ver, probemos un show de Leslie Shaw solita en Scencia de La Molina. ¿Se va a llenar de esa forma?", disparó. Además, cuestionó duramente su repertorio: "Aparte, qué canta, lo único que sabe decir es 'angurrientas, angurrientas', 'hay niveles' y 'envidiosas'. Dios mío, terrible". 

En ese sentido, Kurt Villavicencio comentó que Leslie "canta normal" y que por ello no recibiría un diploma por su voz. En cambio, quien sí lo merecería sería Daniela Darcourt.

"A mí particularmente me parece que canta normal, normal, nada más normal. Es decir, ella no va a salir acá con diploma de honor ni la excelencia del año. No estés buscando diplomas, hijita, porque no los vas a obtener. Diplomas, mejor démosle a Daniela Darcourt si quieres", sentenció.

Cuestionamientos a su actitud

Pero el conductor no se quedó solo en la parte artística, también habló de lo que ocurrió después del show. Según su versión, Leslie permaneció en el local mucho después de haber cantado, y luego se fue de fiesta.

"Ella se quedó como dos horas después de cantar, no sé si habrá tomado un trago. Leslie, para la próxima, para que no te caiga mal el aire, sal bien abrigada. Salió a las cinco y media de la mañana, calata como estaba, ¿cómo quieres que después no puedas ni caminar?", ironizó frente a cámaras.

Metiche también cuestionó la manera en que Leslie trató a la prensa. Incluso tildó de arrogante su actitud, por lo que le habría dicho a su investigador.

"Ese es el verdadero rostro de Leslie Shaw, arrogancia total. Nuestro investigador le dice: 'Te queremos hacer unas preguntas', y ni siquiera baja la luna para responder. Ni un saludo, nada. Y después mencionas que solo vas a programas top, porque ella es tan top que solo va a lo top", comentó, dejando entrever que la artista no se toma con seriedad a todos los medios.

Finalmente, Villavicencio cerró con un consejo directo para la cantante. Incluso, hasta se preguntó cuándo dejaría atrás esa actitud polémica que solo le trae más enfrentamientos.

"Bueno, no escupas al cielo, Leslie, porque te puede caer. Ay, Leslie, ¿cuándo vas a cambiar?", finalizó Metiche.

En conclusión, una vez más, Metiche generó polémica con sus declaraciones. Mientras Leslie Shaw sigue dando de qué hablar con su estilo irreverente, Daniela Darcourt se consolida como una de las voces más queridas de la salsa peruana. Lo que queda claro es que, para Villavicencio, no hay punto de comparación: Daniela está en la cima, y Leslie tendría que esforzarse más si quiere ese mismo lugar.

