Joven genera polémica por pedirle a taxista que la deje manejar porque iba tarde: "El mejor servicio"

Una singular escena se volvió viral en redes sociales cuando una joven mexicana fue grabada conduciendo el taxi que había pedido. La situación llamó la atención de los usuarios, pues lo común es que el pasajero viaje en el asiento trasero y no que termine al volante del vehículo contratado.

Joven le pide a taxista que la deje manejar porque era tarde

El curioso episodio se originó porque la joven tenía una agenda apretada. Debía entregar una camioneta destinada a la distribución de sus productos y, además, llevar cristalería a un local de eventos. La premura del tiempo la llevó a buscar soluciones rápidas para poder cumplir con ambas obligaciones.

En medio del trayecto, la pasajera solicitó al taxista tomar un atajo por la autopista, pero el conductor prefirió evitarlo debido a los frecuentes accidentes en esa vía. Ante la negativa, la joven decidió proponer algo inusual: conducir el vehículo ella misma para llegar más rápido a su destino.

El conductor aceptó y se ubicó en la parte trasera, mientras la joven tomó el control del volante. El viaje transcurrió con normalidad y, finalmente, ambos llegaron a destino sin incidentes. Al terminar el recorrido, el taxista dudó en cobrarle, aunque finalmente lo hizo, recibiendo gran compensación de la pasajera.

En redes sociales, la historia generó gran revuelo. Muchos usuarios destacaron el ingenio y la determinación de la joven, mientras que otros resaltaron el gesto del conductor por acceder a una propuesta tan poco común. La escena fue vista con humor, provocando comentarios y memes que multiplicaron la viralidad del video.

Noticias similares

Un video que circula en TikTok ha generado controversia y dividido opiniones entre los usuarios de redes sociales, luego de mostrar a un hombre transportando a su perrito sobre el techo de una mototaxi. Mientras algunos consideraron la escena curiosa, otros advirtieron sobre el riesgo que corre el animal ante un posible accidente.

El video fue publicado por la usuaria Jahaira Deza (@jahairadeza1) el pasado 21 de agosto de 2025 y, en poco tiempo, se volvió viral con más de 186.700 reproducciones, 18.200 "me gusta" y 11.000 compartidos. La grabación fue hecha desde un vehículo particular en el distrito del Rímac, específicamente sobre la avenida Túpac Amaru, frente a la Universidad Nacional de Ingeniería.

En las imágenes se puede apreciar al mototaxista conduciendo mientras el pequeño perro permanece en la parte superior del vehículo sin ningún tipo de protección. Aunque una pasajera también viajaba dentro de la mototaxi, todo indica que el can pertenece al conductor, ya que la mujer difícilmente permitiría que su mascota se desplazara de esa manera.

Según se observa, el perrito parece estar acostumbrado a esta forma de traslado, pues se mantiene tranquilo en todo momento. Sin embargo, expertos en seguridad vial y amantes de los animales han señalado que la situación representa un riesgo considerable ya que los mototaxis no están autorizados para circular por avenidas metropolitanas de este tipo.

Es así que, que se demuestra que una situación cotidiana puede transformarse en un hecho viral gracias a la espontaneidad. La joven mexicana logró cumplir con sus actividades, mientras el taxista aceptó una experiencia inusual que sorprendió a todos. En redes, la anécdota se convirtió en motivo de humor y creatividad colectiva.