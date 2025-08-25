Hinchas trepan cerros alrededor del estadio Monumental para ver el clásico: "Palco super VIP"

El clásico de Universitario de Deportes versus Alianza Lima es uno de los encuentros más esperados por todos los hinchas y amantes del deporte. Ayer se llevó a cabo uno de los partidos más anhelados, y un grupo de fanáticos no tuvo reparos en escalar los cerros alrededor del estadio Monumental para disfrutar del encuentro.

Hinchas trepan cerros para ver el clásico

El partido se desarrolló la tarde de ayer en el estadio Monumental, ubicado en la avenida Javier Prado, en el distrito de Ate. El video de una joven que asistió al evento se volvió viral en redes sociales, ya que además de mostrar el estadio lleno, también evidenció el peligroso acto de algunos hinchas.

El video, que lleva como audio el famoso viral "Nothing Beats a Jet2 Holiday", muestra cómo un grupo de al menos 30 personas escaló los cerros que rodean al gigantesco estadio que pertenece al equipo crema, con el objetivo de mirar el partido.

Cabe resaltar que el terreno es muy accidentado, por lo que una caída en esa zona podría terminar en desgracia. Sin embargo, el grupo de personas se encontraba apostado en el lugar, sin tomar en cuenta el riesgo.

La reacción de los internautas en TikTok no se hizo esperar, y varios empezaron a hacer bromas sobre la ubicación privilegiada de quienes escalaron el cerro, mientras que otros resaltaron la buena grabación realizada por la joven que subió el video.

"Ellos están en palco súper VIP, no te confundas", "Fuera de vainas, pongan unas barandas por ahí, la gente puede caerse si no tiene cuidado", "Mis causas estuvieron hasta el final, no se abandona", "Donde ustedes lo ven mal, yo veo un tutorial", "Y pensar que la entrada estaba solo seis soles", escribieron.

Es así que, el clásico del fútbol peruano no solo se vivió dentro del estadio, sino también en los cerros que lo rodean. Aunque muchos celebraron la ocurrencia, otros advirtieron sobre el grave peligro que representa arriesgar la vida solo por ver un partido.