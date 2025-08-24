¡Clásico sin goles! Universtiario empató 0-0 contra Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025

El esperado clásico entre Universitario de Deportes y Alianza Lima, correspondiente a la fecha 7 del torneo Clausura de la Liga 1 2025, concluyó con empate sin goles. El resultado mantiene a los dirigidos por Jorge Fossati como únicos punteros del certamen, con 15 puntos, pero deja dudas sobre su capacidad para concretar las oportunidades generadas frente a un rival que mostró solidez defensiva.

Empate sin goles en un partido intenso y con polémicas

El encuentro arrancó con gran intensidad y un juego físico que se reflejó en varias amonestaciones durante los primeros minutos. Sin embargo, a medida que avanzaba el primer tiempo, las faltas disminuyeron y el juego se volvió más ordenado. Universitario generó las oportunidades más claras.

Al minuto 24, Alex Valera marcó tras un rebote de Billy Vizcarra, pero el gol fue anulado por el VAR debido a una posición adelantada tras un disparo lejano de Jesús Castillo. Con ello, el primer tiempo terminó 0-0, pese al dominio 'crema'.

En la segunda mitad, Universitario continuó presionando y buscando abrir el marcador, pero sin éxito. La situación se volvió más favorable para los locales cuando al minuto 63 Quevedo recibió tarjeta roja por una dura falta sobre Carabalí, dejando a Alianza Lima con 10 jugadores.

A pesar de los cambios y ajustes tácticos de ambos equipos, el marcador no se movió y el clásico finalizó sin goles. Tras esta jornada, la Liga 1 entrará en receso por las fechas de Eliminatorias Sudamericanas, donde la selección peruana enfrentará a Uruguay y Paraguay en sus últimos encuentros.

Próximos compromisos en la Liga 1

Tras el clásico, Universitario enfrentará un desafío complicado visitando a Melgar, dirigido por Juan Reynoso. Por su parte, Alianza Lima recibirá al competitivo Deportivo Garcilaso en su próximo partido. La fecha también contará con un encuentro destacado en Cusco, donde Cusco FC se medirá ante Sporting Cristal, ambos equipos vienen de empatar en la última jornada.

Se espera que Atlético Grau y ADT descansen en la próxima jornada. La programación completa de la fecha incluye:

Viernes 12 de septiembre: Ayacucho FC vs. UTC (13:00 UTC) y Sport Huancayo vs. Chankas CYC (15:15).

Sábado 13 de septiembre: Sport Boys vs. Comerciantes Unidos (13:00), Alianza Atlético vs. Juan Pablo II (15:15) y Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso (19:00).

Domingo 14 de septiembre: Alianza UDH vs. Cienciano (12:30), Melgar vs. Universitario (15:00) y Cusco FC vs. Sporting Cristal (17:30).

En conclusión, el empate en el clásico deja en evidencia que, aunque Universitario lidera el Clausura, deberá mejorar su efectividad frente al arco rival para mantener la ventaja sobre sus perseguidores y encarar con confianza los próximos compromisos.