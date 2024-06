¿Mala relación? Oliver Sonne habla por primera vez sobre Juan Reynoso: "Tuvimos una conversación"

¡Lo suponía! Oliver Sonne es uno de los jugadores más aclamados en la selección peruana. Desde su llegada al "equipo de todos" el año pasado, desató gran furor en los hinchas de la blanquirroja, quienes esperaban ansiosos su debut con la casaquilla bicolor. Sus chances crecieron cuando Juan Reynoso aseguró en una conferencia de prensa que jugaría ante Venezuela, pero esto no sucedió, desatando gran desazón en los fanáticos.

Luego de varios meses de la salida del "Cabezón" del banquillo nacional, Oliver Sonne habló sobre su relación el exentrenador en una entrevista para "Sin Cassete" y aclaró todos los rumores que apuntaban a una mala relación con el "Ajedrecista", sosteniendo que en su momento tuvieron una seria conversación. ¿Qué pasó entre ambos?

El año pasado, Oliver Sonne arribaba al aeropuerto Jorge Chávez en medio de gran expectativa por parte de los fanáticos de la selección peruana. Rápidamente, fue bautizado como "El Vikingo de los Andes" y los hinchas pedían verlo en acción en las Eliminatorias.

Sin embargo, pese a venir en dos fechas FIFA, Juan Reynoso, entrenador peruano de aquel entonces, tomó la decisión de no hacer jugar a Oliver Sonne, causando gran decepción en todos los amantes de la selección peruana quienes ansiaban verlo sumar sus primeros minutos.

A raíz de esta polémica decisión, muchos empezaron a especular que entre el jugador del Silkeborg IF de Dinamarca y el exentrenador de Universitario existiría una mala relación. Esto se agravó aún más cuando captaron al "Vikingo de los Andes" muy molesto tras no jugar ante Venezuela.

Varios meses después de este impase, Oliver Sonne habló por primera vez sobre la verdadera relación que tenía con Juan Reynoso. El defensor aclaró todos los rumores sobre un "clima tenso" con el "Cabezón" y sorprendió con su revelación.

"Él era un buen tipo, me dio la oportunidad de ir a Perú para ver qué chances había para jugadores con sangre extranjera, pero también con la peruana. Él fue el que me abrió las puertas y por eso le tengo máximo respeto", declaró recientemente.

Para resaltar el gran respeto y cariño que le tiene al otrora defensor de Alianza Lima, Oliver Sonne señaló que entendió la decisión de no hacerlo jugar. Incluso, piensa que todo esto, Juan Reynoso lo hizo para protegerlo, ya que la diferencia cultural y de idioma era evidente en aquel entonces.

"La decisión que tomó de que yo no jugara no fue por maleducado o grosero, creo que fue para protegerme un poco. Había mucha expectativa, era otra cultura y yo no entendía el idioma. Esos partidos por Eliminatorias eran muy importantes, creo que buscó protegerme y no lanzarme ahí solo para jugar. No estoy molesto de ninguna manera", agregó.