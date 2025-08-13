Alianza Lima venció 2-0 a U. Católica de Ecuador por la ida de los octavos de Copa Sudamericana 2025

La Copa Sudamericana 2025 sigue siendo un objetivo tangible para Alianza Lima tras su victoria por 2-0 frente a Universidad Católica de Ecuador en el partido de ida de octavos de final. El duelo, celebrado en el estadio Alejandro Villanueva contó con un héroe inesperado: Alan Cantero, quien ingresó en la segunda mitad y anotó un doblete decisivo.

Alianza Lima logra un triunfo histórico en Matute

El primer tiempo mostró un dominio marcado de Alianza Lima, con varias ocasiones de gol generadas por Guerrero, Peña, Castillo y Gaibor. Sin embargo, la precisión y la fortuna no acompañaron a los locales, quienes además sufrieron la salida de Paolo Guerrero a los 34 minutos por lesión, siendo reemplazado por Barcos. A pesar de la intensidad del encuentro, el marcador se mantuvo en cero hasta el descanso.

En la segunda mitad, Alianza Lima continuó presionando y buscando el gol, mientras la Universidad Católica apostaba por rápidos contraataques, aunque Guillermo Viscarra mantuvo su portería a salvo con varias intervenciones clave. La insistencia blanquiazul finalmente dio frutos con el ingreso de Alan Cantero a los 61 minutos.

El momento decisivo llegó a los 76 minutos, cuando Barcos asistió de manera precisa y Cantero definió con tranquilidad para abrir el marcador. La ventaja desordenó a los ecuatorianos y, a los 87 minutos, Cantero aprovechó un error defensivo para concretar el 2-0, desatando la euforia en Matute y asegurando un resultado que deja a Alianza Lima con una ventaja significativa de cara al partido de vuelta.

Próximo desafío: vuelta en Quito

El partido de ida ya dejó clara la superioridad de los íntimos, pero el desafío más complicado llegará en Quito. Según el fixture de la Copa Sudamericana, Alianza Lima visitará a la Universidad Católica el próximo miércoles 20 de agosto desde las 7:30 PM en el Estadio Olímpico Atahualpa, ubicado a más de 2.800 metros de altura.

El cotejo promete ser exigente, ya que el equipo peruano tendrá que enfrentar no solo a un rival competitivo, sino también a las condiciones de la altitud. El ganador de este cruce avanzará a los cuartos de final, donde se enfrentará al vencedor del partido entre Universidad de Chile e Independiente, en busca de seguir con vida en el torneo continental.

Alianza Lima sale con ventaja, pero la historia aún no se ha definido. La intensidad y el hambre de triunfo de los blanquiazules marcarán la estrategia para Quito, donde deberán asegurar la clasificación y mantener vivo el sueño de la Copa Sudamericana.